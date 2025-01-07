На дне Финского залива нашли якорь танкера теневого флота РФ: в чем подозревают экипаж судна

Якорь поднял корабль ВМС Швеции "Белос". Судно имеет и водолазные часы, и небольшую подлодку, с помощью которой можно достичь дна моря.

На дне Финского залива нашли и подняли с глубины 80 м якорь танкера Eagle S теневого флота РФ, подозреваемых в перерезке подводных кабелей. В частности, 8 членов экипажа могли совершить диверсию при отягчающих обстоятельствах.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на информацию финской полиции.

В Хельсинки считают, что якорь нефтяного танкера Eagle S, вероятно, перерезал электрический кабель между Финляндией и Эстонией и повредил четыре телекоммуникационных кабеля.

На дне Финского залива нашли и подняли с глубины 80 м якорь танкера Eagle S теневого флота РФ

"Полиция подозревает восьмерых членов экипажа Eagle S в диверсии при отягчающих обстоятельствах и препятствии коммуникациям", — говорится в сообщении Yle.

Якорь уже передали Финляндии для дальнейшего расследования.

В ВМС Швеции пока не сообщили, где именно обнаружили якорь и цел ли он.

На дне Финского залива нашли и подняли с глубины 80 м якорь танкера Eagle S теневого флота РФ Фото yle.fi

Что известно о танкере Eagle S

Судно относится к теневому флоту России. На нем обнаружили шпионское оборудование

Полиция подозревает восьмерых членов экипажа Eagle S в вандализме и вмешательстве в телекоммуникационные процессы.

Следователи считают, что экипаж мог намеренно оборвать два важных кабеля передачи данных, когда тащил якорь по дну Балтийского моря.

Ранее стало известно, что криминальная полиция Финляндии обнаружила на дне моря в районе Финского залива след от волочения якоря, длиной в несколько десятков км.

Между тем после крушения российских танкеров в Керченском проливе пятна мазута, вылившегося в Черное море, достигли еще трех курортных мест в Крыму.

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