На дне глубочайшей пропасти мира растет "потерянный" лес: что там обнаружили ученые

"Потерянный лес" на дне глубочайшей пропасти мира

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На юго-западе Китая, в муниципалитете Чунцин, расположен Сяочжай Тянькен — глубочайшая известная карстовая пропасть в мире. На его дне образовался настоящий «затерянный» лес с прохладным и влажным микроклиматом.

Об этом пишет Indian Defence Review .

Максимальная глубина пропасти достигает 662 метров, ее длина составляет 626 метров, а ширина – около 537 метров. Оно имеет двухуровневую структуру: верхняя часть напоминает огромную овальную чашу, переходящую в более глубокую вертикальную полость.

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Местные жители знали о Сяочжай Тянькен на протяжении веков, однако подробно исследовать и нанести подземную систему на карту геологам удалось только в 1990-х годах.

В пропасти произрастают более 1200 видов растений

Из-за стремительных стен, ограниченного количества солнечного света, стабильной температуры и высокой влажности на дне сформировалась обособленная субтропическая экосистема.

Исследователи зафиксировали там более 1200 видов растений, в том числе гинкго, папоротника и мха. В районе пропасти также замечали редкого дымчатого леопарда.

Ученые установили, что растения в таких карстовых впадинах отличаются от растущих на поверхности. Их листья содержат меньше углерода, однако больше азота, фосфора и других питательных элементов. Это помогает растениям быстрее развиваться при недостатке света.

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Карстовые пропасти образуются вследствие постепенного растворения известняковых пород водой и обрушения сводов подземных пещер. Под Сяочжай Тянькен также проходит мощная подземная река, которая на протяжении тысячелетий формировала систему пустот.

Специалисты предупреждают, что развитие туризма может представлять угрозу для уязвимых экосистем. Подобные китайские «небесные пропасти» служат природными приютами для редких, эндемичных и даже еще не описанных наукой видов.

Напомним, что ранее в Иерусалиме огромная пропасть за считанные секунды поглотила несколько авто

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