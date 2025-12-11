На дне моря нашли первую часть клада стоимостью 17 миллиардов долларов — фото

Реклама

Первая часть клада стоимостью 17 миллиардов долларов, более трехсот лет пролежавшего на дне Карибского моря, наконец-то поднята на поверхность. Исследователи впервые извлекли артефакты из обломков легендарного галеона «Сан-Хосе», затонувшего в XVIII веке.

Об этом сообщает LADbible.

В июне в этом году были опубликованы исследования, в котором ученые подтвердили: им удалось обнаружить часть ценностей с пропавшего испанского корабля, хранившегося на большой глубине. Эксперты подсчитали, что потенциальная стоимость кладов может достигать примерно 17 миллиардов долларов. Среди поднятых предметов – золотые монеты, серебро и украшения, которые, по оценкам, происходят из колоний Испании в Южной Америке.

8 июня в 1708 году «Сан-Хосе» перевозил около 200 тонн ценного груза, когда был атакован и затоплен Королевским флотом во время Войны за испанское наследство. После крушения корабль считали бесследно исчезнувшим. Лишь в 1980-х некоторые организации заявили, что нашли его следы, но настоящее местонахождение удалось подтвердить только в 2015-м.

Сокровища / Фото: YouTube/DimarColombia

Правительство Колумбии держало координаты в строжайшей тайне, чтобы не допустить попыток ограбления. Но после трех веков под водой возник острый спор: кто имеет право на сокровища. Среди претендентов – США, Колумбия, Испания и даже Боливия. Впрочем, постоянным остается факт: первые артефакты уже подняты и дают представление о масштабах богатства корабля.

Кроме золотых монет, среди обнаруженных предметов — обломки тонкого фарфора и большая пушка, похожая на то, что можно увидеть в ленте «Пираты Карибского моря». Все находки стали частью масштабного научного проекта, который продолжается у побережья Картахены в Колумбии.

С 2024 года правительство этой страны внедряет программу «К сердцу Сан-Хосе», цель которой — подробно исследовать историю и ставший легендой корабль. Вместе с учеными и морскими археологами используются дистанционно управляемые подводные аппараты, спускавшиеся на значительные глубины и обнаружившие первые золотые монеты. После этого начались работы по изъятию и анализу исторических объектов.

Монеты, которые удалось обнаружить, оказались макукинами — вручную чеканными деньгами, применявшимися в испанских колониях Америки с XVI до середины XVIII века. Для изучения ученые применят ряд методик, чтобы установить точные временные рамки и технологию изготовления. Это позволит лучше понять торговые маршруты и экономические процессы колониальных времен.

Золотые монеты / Фото: Ministerio de Cultura de Colombia

Исследователи предполагают, что эти предметы могут помочь установить причины затопления корабля. Хотя общеизвестно, что «Сан-Хосе» был уничтожен в результате атаки британского флота, точный способ — до сих пор предмет дискуссий. Одна из версий предполагает, что пушечное ядро пробило корпус и попало в пороховой погреб, вызвав мгновенный взрыв. Но эта гипотеза пока не доказана.

Министр культуры, искусств и знаний Колумбии подчеркнул: «Это историческое событие демонстрирует укрепление технических, профессиональных и технологических возможностей колумбийского государства по защите и продвижению подводного культурного наследия как части колумбийской идентичности и истории».

Пока точная стоимость клада остается неизвестной. Впрочем, исследователи уже выяснили, что на многих монетах, найденных на первых этапах работ, отчеканена буква L, что означает происхождение из Лимы. Другие обозначения свидетельствуют о том, что они были изготовлены в 1707 году.

