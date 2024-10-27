Жуткая находка на дне океана. Ученые обнаружили в морских глубинах новые формы жизни. Кроме микробов и вирусов, ранее считавшихся единственными обитателями этой суровой среды, там также живут еще одни животные.

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Мировой океан изучен всего на 7%, говорят учёные. И это совсем не удивительно, ведь исследовать морские глубины достаточно сложно. Однако, несмотря на это, недавно ученые обнаружили на дне океана новые формы жизни. Кроме микробов и вирусов, там также обитают гигантские черви.

Эти результаты были получены в ходе исследований, проведенных Schmidt Ocean Institute в прошлом году. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Communications. Исследователи сообщают, что впервые обнаружили животных в заполненных жидкостью неглубоких полостях на дне океана, в зоне глубоководных гидротермальных источников.

"Команда ученых обнаружила карманы, заполненные гидротермальной жидкостью, на глубине 2515 метров под океаном, используя дистанционно управляемый аппарат (ROV). Во время исследования они просверлили отверстия в морском дне и подняли скальные плиты. К их удивлению, в этих карманах оказались взрослые ", – говорится в сообщении.

Эти существа имели рекордно большие размеры: 20 и 50 сантиметров в зависимости от вида. В одной из обнаруженных полостей исследователи заметили двух самцов и двух самок одного вида, готовых к зачатию потомства. Это открытие говорит о том, что размножение этих существ может происходить под морским дном.

Тайны Красного моря

Однако это не единственная находка ученых, которая шокировала общество за последние месяцы. Исследователи наконец опустились на дно Красного моря и совершили ужасное открытие! Этот водоем является прекрасным местом, и его название точное, потому что происходит от сезонного красного цветения водорослей. Однако если погрузиться глубже, это не совсем так. Это поняли люди, когда ученым удалось обнаружить "бассейны смерти" на дне моря.

Причина, почему они так называются, состоит в том, что они лишены кислорода. Это означает, что любое животное, которому не удалось оказаться поблизости, оглушается и погибает в этих бассейнах. Но все, что оглушено, но не убито, вскоре будет подобрано хищниками, подстерегающими неподалеку, чтобы "поесть несчастных".

Жизнь зародилась на морском дне

Сэм Пуркис, профессор и заведующий кафедрой морских наук в Университете Майами, сказал, что изучение бассейнов смерти может помочь нам понять, как зародилась жизнь на Земле, а также потенциал жизни на других планетах.

Тот факт, что обычные животные, живущие на дне моря – такие как креветки, черви и моллюски – не могут выжить в бассейнах, означает, что они остаются очень нетронутыми.

Цунами и землетрясения

Это означает, что исследователи также смогли использовать свои находки, чтобы помочь узнать больше о цунами и землетрясениях.

Их выводы свидетельствуют о том, что за последние 1 000 лет большие наводнения, вызванные сильными дождями, происходили примерно раз в 25 лет, а цунами – примерно раз в 100 лет.

Находки на дне Черного моря

Однако, на морском дне исследователи находят не только бассейны смерти, но и ценные артефакты. В частности, в марте этого года турецкой бухте Керпе во время подводных раскопок археологи обнаружили древние артефакты, а именно части пристани, остатки амфор, керамику и т.д. Исследователи их датируют IV веком до нашей эры – XII веком нашей эры, пишет Arkeonews.

Ученые работали на глубине четырех метров

Ученые работали в 80 метрах от берега и на глубине четырех метров. Археологические находки были разбросаны площадью около двух тысяч квадратных метров.

Акватория Черного моря по количеству сохранившихся в хорошем состоянии подводных артефактов – один из самых богатых в мире. Специалисты Черноморского центра подводных исследований полагают, что это связано с особым составом местной воды.

Каждый год центр совершал десятки экспедиций на дно моря, а ученые со всего мира выстроились в очередь за возможность поработать в Крыму. И все бы хорошо, если бы не россияне. После того, как они ликвидировали структуру и оккупировали полуостров, судьба ряда ценных подводных артефактов неизвестна.

Особенности Черного моря

Черное море отличается от других морей и океанов тем, что 87% самого моря заполнены сероводородным слоем, рассказывает в комментарии «Крым. Реалии” бывший директор Черноморского центра подводных исследований Сергей Воронов.

Там нет ни кислорода, ни флоры и фауны – тех факторов, которые негативно влияют на то, что тонет в море. Итак, в водах Черного моря есть все условия для природной консервации и все, даже античные корабли, в целом виде сохраняются на дне моря.

Оккупационные власти Крыма ликвидировали Черноморский центр подводных исследований. Что случилось с имуществом, которое не успели вывезти – неизвестно. Однако Воронов располагает информацией, что с полуострова регулярно вывозят музейные ценности на территорию Российской Федерации, в том числе в Дагестан и Чечню.

Также он говорит, что при строительстве Крымского моста русские археологи получили со дна огромное количество ценностей. Где они сейчас – неизвестно.

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