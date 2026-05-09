На дне озера обнаружили город затонувших кораблей

Многие суда были намеренно затоплены / © Associated Press

На дне озера Юнион, США, обнаружили около 100 затонувших кораблей.

Об этом сообщает Fox News.

Специалист по подводной робототехнике Фил Париже описал дно Юниона как настоящий город-призрак. По его словам, на глубине восьми метров там исчезает растительность и почти нет морской фауны. Париже уверен, что дно заполнено обломками пострадавших во время аварии кораблей.

Эксперт пояснил, что уникальность городского озера заключается в том, что оно достаточно мелкое. Однако это не помешало сотне кораблей затонуть на нем.

Для своих исследований он использует управляемые аппараты. Он объяснил, что в озере очень грязная вода, чтобы его могли эффективно изучать аквалангисты.

Напомним, археологи узнали новые подробности о технологиях строительства и ремонта кораблей во времена Римской республики благодаря исследованию обломков судна, затонувшего около 2200 лет назад у побережья современной Хорватии. Неожиданно главной находкой для ученых стал не груз корабля, а его гидроизоляционное покрытие, в котором сохранились частицы пыльцы.

