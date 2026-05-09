На дне озера обнаружили город затонувших кораблей
Эксперт по подводной робототехнике Фил Париже описывает дно озера как город-призрак или кладбище кораблей.
На дне озера Юнион, США, обнаружили около 100 затонувших кораблей.
Об этом сообщает Fox News.
Специалист по подводной робототехнике Фил Париже описал дно Юниона как настоящий город-призрак. По его словам, на глубине восьми метров там исчезает растительность и почти нет морской фауны. Париже уверен, что дно заполнено обломками пострадавших во время аварии кораблей.
Эксперт пояснил, что уникальность городского озера заключается в том, что оно достаточно мелкое. Однако это не помешало сотне кораблей затонуть на нем.
Для своих исследований он использует управляемые аппараты. Он объяснил, что в озере очень грязная вода, чтобы его могли эффективно изучать аквалангисты.
Напомним, археологи узнали новые подробности о технологиях строительства и ремонта кораблей во времена Римской республики благодаря исследованию обломков судна, затонувшего около 2200 лет назад у побережья современной Хорватии. Неожиданно главной находкой для ученых стал не груз корабля, а его гидроизоляционное покрытие, в котором сохранились частицы пыльцы.