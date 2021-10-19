Заметили его, когда учили молодых дайверов нырять.
Эхо из прошлого. Неподалеку Хайфы на дне Средиземного моря израильские водолазы нашли меч крестоносцев, которому почти тысяча лет.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 19 октября.
Говорят, эта находка просто невероятное везение. Заметили его случайно, когда учили молодых дайверов нырять. И именно один из них обратил внимание на меч. Длина его около метра. Сейчас он весь покрыт толстым слоем песка и ракушек.
Ученые надеются, что под этим слоем скрываются эмблемы и возможно даже имя владельца. Обещают после всех исследований выставить меч на обозрение в местном музее.