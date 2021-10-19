На дне Средиземного моря израильские водолазы нашли меч крестоносцев, которому почти тысяча лет

На дне Средиземного моря израильские водолазы нашли меч крестоносцев, которому почти тысяча лет

Заметили его, когда учили молодых дайверов нырять.

Эхо из прошлого. Неподалеку Хайфы на дне Средиземного моря израильские водолазы нашли меч крестоносцев, которому почти тысяча лет.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 19 октября.

Говорят, эта находка просто невероятное везение. Заметили его случайно, когда учили молодых дайверов нырять. И именно один из них обратил внимание на меч. Длина его около метра. Сейчас он весь покрыт толстым слоем песка и ракушек.

Ученые надеются, что под этим слоем скрываются эмблемы и возможно даже имя владельца. Обещают после всех исследований выставить меч на обозрение в местном музее.

Новости мира: на дне Средиземного моря израильские водолазы нашли меч крестоносцев, которому почти тысяча лет

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