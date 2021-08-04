"На дорогах лежат трупы": что происходит в охваченном боевыми действиями Афганистане

"На дорогах лежат трупы": что происходит в охваченном боевыми действиями Афганистане

Боевики захватили часть Лашкаргаха и атаковали дом министра обороны в Кабуле.

В Афганистане во вторник, 3 августа, четыре человека погибли в результате нападения на дом министра обороны страны Бисмиллы Мохаммади в Кабуле.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что главы афганского оборонного ведомства не было дома, когда боевики взорвали заминированный автомобиль и произвели выстрелы недалеко от сильно укрепленной "зеленой зоны" Кабула.

Семью Мохаммади успешно эвакуировали, а нападавших убили. Еще 11 человек госпитализированы. Госдепартамент США заявил, что нападение имело "все признаки" атаки талибов.

Тем временем в городе Лашкаргах в провинции Гильменд на юге Афганистана уже несколько дней продолжаются ожесточенные бои между боевиками и правительственными войсками. Во вторник ООН сообщила, что за прошедшие сутки там убили по меньшей мере 40 мирных жителей.

"На дорогах лежат трупы. Мы не знаем, гражданские это или талибы, — сказал в интервью афганской службе BBC местный житель, имя которого не называется из соображений безопасности. — Десятки семей покинули свои дома и поселились у реки Гильменд".

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По предварительным данным, боевики контролируют большинство районов города, а также пытаются захватить Кандагар и Герат.

В то же время генерал Сами Садат, который командует группой правительственных войск в южной провинции Гильменд, убежден, что весь Лашкаргах талибам взять не удастся.

По его мнению, их сил недостаточно, чтобы удержать захваченную местность, но они постоянно пополняют силы за счет боевиков из других исламистских группировок.

Афганский президент Ашраф Гани в понедельник во время выступления в парламенте обвинил в ухудшении военной ситуации в его стране решение США о выводе американских войск: "Причина нынешнего состояния в том, что решение было резким и внезапным".

Как сообщалось, в городе Герат, на северо-западе Афганистана, неизвестные обстреляли штаб ООН.

Ранее талибы взорвали опоры линии электропередач (ЛЭП) в афганской провинции Баглан, оставив Кабул и прилегающие к нему провинции без света.

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