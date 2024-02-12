На дорогах Польши заметили многие колонны военной техники НАТО: что происходит

Польские военные подчеркивают, что учения "являются оборонительными и не направлены против ни одной страны".

В феврале в рамках учений НАТО-Steadfast Defender-24 на дорогах Польши будет усилено движение военной техники.

Об этом информирует Генштаб Войска Польского.

"В рамках учений с середины февраля до конца мая военная техника будет двигаться практически во всех воеводствах, автодорогах, скоростных и национальных дорогах. Передвижение колонн также будут использоваться как тренировочный элемент, среди прочего — отработка приема и опрокидывания сил союзников, координации трансграничной деятельности и взаимодействия с странами пребывания", — говорится в заявлении.

Тем временем RMF24 пишет, что военная техника будет передвигаться на дорогах Польши от 12 февраля.

В ведомстве отмечают, что военные колонны будут сопровождать и охранять военная полиция и подразделения контроля дорожного движения Войска Польского в сотрудничестве с полицией.

Также мы призываем к защите информации, не публиковать информацию и фото, демонстрирующие передвижение военных и их дислокацию, даты и время военных колонн, данные о вылетах и посадках военной авиации. Любые непродуманные действия в сети Интернет, публикация фотографий, на которых изображены важные военные объекты, установки и устройства, могут иметь негативные последствия для системы безопасности и обороны", — отметили в польском Генштабе.

Там подчеркнули, что эти учения "являются оборонительными и не направлены против ни одной страны".

Напомним, по данным разведки Дании, Россия намерена использовать свою военную мощь, чтобы "бросить вызов странам НАТО".

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