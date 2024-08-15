На древней статуэтке богини, найденной на дне озера, обнаружили отпечатки рук ее создателя (фото)

Фигурку нашли в затонувшем поселении. Археологи считают, что статуэтка была самодельным творением, которое изображает древнюю богиню, и использовалась в домашних ритуалах.

Под водой в итальянском озере Больсена, где расположен археологический комплекс Гран-Карро, в 80 км на северо-запад от Рима, археологи нашли фигурку богини, которой около 3000 лет.

Об этом сообщает Live Science.

Археологи обнаружили статуэтку богини в вулканическом озере в центре Италии. Археологи полагают, что эта фигурка была вотивной статуэткой. И создали его для того, чтобы обращаться к ней с молитвами.

Археологи нашли фигурку под водой в итальянском озере Больсена Фото: SoprArcheologia

"Она была грубо обработана, но все еще сохранила отпечатки рук того, кто ее создал, а также отпечаток ткани, указывающий на то, что сначала она была одета в какую-то одежду", – говорится в материале.

Ученые сообщают, что в восточной части озера расположена затопленная археологическая достопримечательность Гран-Карро, которая, как они считают, является остатками поселения железного века, построенного в Х или IX веке до нашей эры, и которое позднее затонуло.

Археологи нашли фигурку под водой в итальянском озере Больсена Фото: SoprArcheologia

"Исключительное открытие": что представляет собой фигурка

Статуэтка высотой всего 15 см была обнаружена в развалинах жилья, найденного в этом затопленном поселении. Археологи полагают, что она была связана с домашними ритуалами. Подобные ритуалы были задокументированы в этом регионе позже, что указывает на то, что эти практики очень древние. Подобные фигурки также находили в погребениях железного века.

"Это исключительное открытие, единственное в своем роде. Оно показывает аспекты повседневной жизни в ранний железный век, о которых мало известно в Южной Этрурии", – заявили археологи.

Археологи нашли фигурку под водой в итальянском озере Больсена Фото: Гвидо Парадизи, Alamy, livescience

Что известно о древнем озере

Геологи установили, что озеро Больсена образовалось между 600 и 200 тысячами лет назад во время извержений вулкана Вульсини, лежащего под ним. Римские записи указывают, что вулкан был активен еще в 104 г. до н. э. По мнению ученых, древнее поселение ушло под воду, когда восточный берег затонул из-за сейсмической активности.

Археологи считают, что затонувшее поселение было построено людьми из культуры Вилланова, ранней стадии этрусской цивилизации, предшествовавшей основанию Рима. С 1960-х годов здесь обнаружили тысячи артефактов, включая куски дерева, предметы домашнего обихода, ювелирные и керамические изделия. Исследование планирования поселения позволяет понять, как было организовано общество железного века.

Одной из самых загадочных особенностей объекта является Айола – группа камней. Ученые полагают, что она была построена рядом с геотермальным источником. Недавние открытия в регионе Сан-Кашано-деи-Баньи, в нескольких километрах к северу, указывают на то, что такие горячие источники были священны для поздних этрусков и римлян.

Ранее археологи нашли пару, погибшую в 79 году нашей эры. ТСН.ua уже сообщал, что в руках женщина держала "клад".

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