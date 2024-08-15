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На древней статуэтке богини, найденной на дне озера, обнаружили отпечатки рук ее создателя (фото)

На древней статуэтке богини, найденной на дне озера, обнаружили отпечатки рук ее создателя (фото)

Археологи обнаружили древнюю фигурку под водой / Фото: pixabay.com

Фигурку нашли в затонувшем поселении. Археологи считают, что статуэтка была самодельным творением, которое изображает древнюю богиню, и использовалась в домашних ритуалах.

Под водой в итальянском озере Больсена, где расположен археологический комплекс Гран-Карро, в 80 км на северо-запад от Рима, археологи нашли фигурку богини, которой около 3000 лет.

Об этом сообщает Live Science.

Археологи обнаружили статуэтку богини в вулканическом озере в центре Италии. Археологи полагают, что эта фигурка была вотивной статуэткой. И создали его для того, чтобы обращаться к ней с молитвами.

Археологи нашли фигурку под водой в итальянском озере Больсена Фото: SoprArcheologia / ©
Археологи нашли фигурку под водой в итальянском озере Больсена Фото: SoprArcheologia

"Она была грубо обработана, но все еще сохранила отпечатки рук того, кто ее создал, а также отпечаток ткани, указывающий на то, что сначала она была одета в какую-то одежду", – говорится в материале.

Ученые сообщают, что в восточной части озера расположена затопленная археологическая достопримечательность Гран-Карро, которая, как они считают, является остатками поселения железного века, построенного в Х или IX веке до нашей эры, и которое позднее затонуло.

Археологи нашли фигурку под водой в итальянском озере Больсена Фото: SoprArcheologia / ©
Археологи нашли фигурку под водой в итальянском озере Больсена Фото: SoprArcheologia

"Исключительное открытие": что представляет собой фигурка

Статуэтка высотой всего 15 см была обнаружена в развалинах жилья, найденного в этом затопленном поселении. Археологи полагают, что она была связана с домашними ритуалами. Подобные ритуалы были задокументированы в этом регионе позже, что указывает на то, что эти практики очень древние. Подобные фигурки также находили в погребениях железного века.

"Это исключительное открытие, единственное в своем роде. Оно показывает аспекты повседневной жизни в ранний железный век, о которых мало известно в Южной Этрурии", – заявили археологи.

Археологи нашли фигурку под водой в итальянском озере Больсена Фото: Гвидо Парадизи, Alamy, livescience / ©
Археологи нашли фигурку под водой в итальянском озере Больсена Фото: Гвидо Парадизи, Alamy, livescience

Что известно о древнем озере

Геологи установили, что озеро Больсена образовалось между 600 и 200 тысячами лет назад во время извержений вулкана Вульсини, лежащего под ним. Римские записи указывают, что вулкан был активен еще в 104 г. до н. э. По мнению ученых, древнее поселение ушло под воду, когда восточный берег затонул из-за сейсмической активности.

Археологи считают, что затонувшее поселение было построено людьми из культуры Вилланова, ранней стадии этрусской цивилизации, предшествовавшей основанию Рима. С 1960-х годов здесь обнаружили тысячи артефактов, включая куски дерева, предметы домашнего обихода, ювелирные и керамические изделия. Исследование планирования поселения позволяет понять, как было организовано общество железного века.

Одной из самых загадочных особенностей объекта является Айола – группа камней. Ученые полагают, что она была построена рядом с геотермальным источником. Недавние открытия в регионе Сан-Кашано-деи-Баньи, в нескольких километрах к северу, указывают на то, что такие горячие источники были священны для поздних этрусков и римлян.

Ранее археологи нашли пару, погибшую в 79 году нашей эры. ТСН.ua уже сообщал, что в руках женщина держала "клад".

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