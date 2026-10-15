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ТСН в социальных сетях

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Мир
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На двух стульях: Фицо едет во Львов и параллельно размораживает сотрудничество с Путиным

На фоне подготовки к межправительственным консультациям во Львове словацкий премьер Роберт Фицо объявил о первом за пять лет заседании экономической комиссии с РФ, пытаясь соединить диалог с Киевом и возобновление связей с Москвой.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Во Львове состоятся межправительственные консультации Украины и Словакии. Это событие запланировано на 5 ноября. В то же время Братислава готовит первое за пять лет заседание совместной экономической комиссии с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Словакии Роберта Фицо на приводимом euBrief комитете парламента по европейским делам.

Встреча во Львове: что будут обсуждать правительства Украины и Словакии

Среди главных тем встречи во Львове Фицо назвал:

  • проекты гуманитарной помощи;

  • восстановление пунктов пропуска на границе;

  • открытие школы для детей в Братиславе.

Это будут четвертые межправительственные консультации за время работы правительства Фиццо. Предыдущие прошли в Кошицах в октябре 2025 года, возле Ужгорода в октябре 2024 года и в Михайловцах в апреле 2024 года. Львов станет самой отдаленной точкой, куда словацкий премьер приезжал во время войны.

«Политика во все стороны»: Братислава размораживает связи с Кремлем

Свою позицию Фицо объяснил «политикой на все четыре стороны света».

«Чтобы не было никаких неожиданностей, 25 состоится и совместная хозяйственная комиссия с Российской Федерацией», — заявил он.

Подробностей премьер не привел. О возобновлении комиссии он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным в мае 2025 года в Москве на праздновании годовщины завершения Второй мировой. Фицо был тогда единственным лидером страны ЕС на этих торжествах.

Летом министр иностранных дел Юрай Бланар провел предварительные онлайн-переговоры с российским министром науки Валерием Фальковым. Тот находится под санкциями ЕС.

Комиссия работала с 1993 года. Последнее заседание прошло в ноябре 2021 года, после полномасштабного вторжения России ее работу заморозили.

Оппозиция подвергла резкой критике решение еще в августе. О возобновлении комиссии объявили в канун годовщины советской оккупации Чехословакии и в день, когда российская атака убила в Украине по меньшей мере 13 человек.

«Я не знаю, от чьего имени они это делают, но меня пугает уже полная потеря связи с реальностью», — сказал бывший министр иностранных дел Иван Корчок.

Против сотрудничества с Москвой во время войны выступает и входящая в правящую коалицию партия «Голос».

Финансовый нейтралитет

Фицо также заявил, что ЕС готовит новый кредит для Украины. Словакия не будет блокировать его, но и не будет участвовать в нем, как и в случае с предыдущим кредитом на 90 млрд евро.

Эти деньги Украина получила весной после продолжительных задержек. По предварительным оценкам, без них страна могла оказаться неплатежеспособной в начале апреля.

Похищение детей

В конце сентября Словакия стала единственной страной ЕС, не подписавшей Торонтское обязательство Международной коалиции за возвращение украинских детей. Документ должен помочь вернуть детей, которых Россия принудительно увезла.

Причин правительство не объясняет. В МИД Словакии заверили, что следят за работой коалиции как наблюдатели и помогают украинским детям иными способами.

На комитете оппозиция снова призвала правительство присоединиться к инициативе. Однако коалиционные депутаты по предложению Яна Мажгута из партии Фицо «Курс-СД» убрали этот вопрос из повестки дня. Сам Фицо позицию Братиславы так и не объяснил.

Скандальные заявления и угроза досрочных выборов в Словакии

Словацкий премьер Фицо давно отличился симпатиями к Кремлю. Он публично советовал Владимиру Зеленскому самостоятельно выходить на прямой контакт с Путиным для начала мирного диалога.

В то же время, собственное положение Фицо в Словакии стремительно ухудшается. Из-за раскола во властной коалиции, спровоцированного увольнением вице-премьера и главы Минсреды Томаша Тарабы, в конце сентября в Братиславе активно заговорили о вероятности досрочных парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не желает участия своей страны в военном конфликте в случае применения статьи 5 Североатлантического договора.

Мы ранее информировали, что премьер Словакии считает, что западные политики стремятся спровоцировать конфликт НАТО с Россией в случае поражения Украины на поле боя.

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