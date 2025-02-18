На экстренном саммите в Париже страны Европы согласились увеличить расходы на оборону - Туск

В Европе осознали всю опасность и необходимость увеличить расходы на оборону.

Во время экстренного заседания европейских лидеров в Париже было достигнуто соглашение, согласно которому будут увеличены расходы на оборону путем изменения фискальных правил в Евросоюзе.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает агентство РАР.

Туск заявил, что в Европе осознали всю опасность и необходимость увеличить расходы на оборону.

"И не нужно раздражаться, если американский союзник говорит: тратьте больше, будьте сильнее и устойчивее", — заявил Туск.

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Польский премьер заявил, что на встрече в Париже все стороны выразили уверенность в том, что Европа сможет эффективно поддержать Украину в сохранении ее суверенитета, "если мы сможем действительно эффективно оградить себя от угроз как Европа, а сейчас это не так".

"(Мы получили. – ред.) очень важное подтверждение, особенно для нас очень важное, что расходы на оборону больше не будут рассматриваться как чрезмерные расходы, поэтому нам не будет угрожать процедура чрезмерного дефицита", – анонсировал Туск.

Премьер-министр Польши назвал это "очень серьезной уступкой логике, о которой Польша говорила в течение многих месяцев", и добавил, что увеличение расходов на оборону должно быть воплощено как на уровне отдельных стран-членов, так и на уровне Евросоюза.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европы на саммите 17 февраля в столице Франции высказали оговорку в Киеве об опасности замораживания боевых действий на фронте без заключения мирного соглашения.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

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