"На этом клочке земли все войны разворачивались": Лукашенко отреагировал на кризис с мигрантами на границе

"На этом клочке земли все войны разворачивались": Лукашенко отреагировал на кризис с мигрантами на границе

Белорусский лидер упомянул о своей службе в пограничных войсках и напомнил о возможном вмешательстве России.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые отреагировал на кризис с мигрантами на белорусско-польской границе.

В интервью, опубликованном во вторник, 9 ноября, в Телеграм-канале "Пул Первого", он заявил, что Беларусь "спокойно противостоит" происходящему и ни к кому "не задирается".

“Мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же привлечет к этому водовороту Россию. А это самое большое ядерное государство. Я не сумасшедший. Я отлично понимаю, к чему это может привести”, — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что "в современном мире браться за оружие — это подобно смерти, это самоубийство".

"Здесь нет какого-то героизма — схватил автомат и пошел на польскую границу, кстати, где я в свое время служил пограничником. Нет, мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место, но на колени не встанем”, — подчеркнул белорусский диктатор.

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По его словам, силовой способ разрешения ситуации не может быть приемлемым, особенно учитывая исторические параллели. "Здесь, на этом клочке земли, всегда все войны разворачивались. Отсюда все начиналось. Ну что, история ничему не учит?" – заметил Лукашенко.

Как сообщает издание "Коммерсантъ", ситуацию на границе Александр Лукашенко сегодня обсудил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. О подробностях разговора не сообщалось.

Напомним, ранее спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил, что на польско-белорусской границе мигранты получают от белорусских спецслужб сообщения с указаниями по использованию детей и другим манипуляциям при попытках нелегального перехода границы с Евросоюзом.

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