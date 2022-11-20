На этот раз ближе к Польше: Россия готовится к очередным военным учениям

Балтийский флот России проведет масштабные военные учения в Калининградской области вблизи польской границы. К учениям будет привлечена авиация, ПВО, танки и моторизованные стрелковые единицы.

Об этом сообщает польское издание WP Wiadomości.

"В зимний период на полигонах Балтийского флота планируется провести несколько десятков масштабных учений разного уровня с участием танковых и мотострелковых подразделений, подразделений ПВО и связи, артиллерии и разведки, а также авиационный флот", — говорится в сообщении пресс-службы Балтийского флота.

В составе Балтийского флота в Калининградской области уже несколько лет действует 11-й армейский корпус. Это формирование недавно было усилено новой мотострелковой дивизией. По словам российских военных, это ответ на "усиление активности НАТО у границ России".

Последние военно-морские учения в Балтийском море, близ Калининградской области России, прошли в июне текущего года. В Минобороны России тогда сообщали, что корабли Балтийского флота "выполняли учебные задания в области обороны морских путей и базирования флота". Всего в учениях участвовало 60 кораблей и 40 самолетов, которые также частично проходили на суше на полигонах в Калининградской области.

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К слову, протяженность границы Польши с РФ – 205 км. Также есть морская линия – 32 км. Город Олштын на северо-востоке Польши принадлежит к зоне действия режима малого приграничного движения с Калининградской областью.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда после ракетного инцидента в Пшевудове допустил, что на территории Польши могут повториться разного рода несчастные случаи в результате войны, которая идет в Украине.

Как сообщалось, глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера предупреждал, что после падения ракеты в Пшевудове жители приграничных с Украиной районов Польши могут получать предупреждения о российских атаках на Украину.

Тем временемуже несколько недель польские правоохранители проверяют бомбоубежища и работают над созданием специального приложения, где при необходимости можно будет найти ближайшее безопасное место. Местные власти убеждают, что речь идет о сценариях, которые не должны состояться, но к которым нужно быть готовыми.

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