На Эвересте обнаружили ногу альпиниста, пропавшего 100 лет назад

Команда альпинистов натолкнулась на ботинок в растаявшем льду. Вероятно, он принадлежал Эндрю Комину "Сэнди" Ирвину, пропавшему при попытке подняться на Эверест в июне 1924 года с напарником Джорджем Мэлори.

Об этом сообщает BBC.

Эта находка может помочь решить одну из самых больших тайн альпинизма — удалось ли Ирвину и Мэлори стать первыми людьми, покорившими Эверест. В настоящее время этот титул имеют Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей, преодолевшие самую высокую вершину мира за 29 лет после этого.

О найденном ботинке известили внучатую племянницу Эндрю Джули Саммерс. Она рассказала, что семья потеряла всякую надежду на то, что следы мужчины когда-нибудь обнаружат. Годами многие разыскивали тело Ирвина, на тот момент 22-летнего парня, который носил с собой камеру с непроявленной пленкой внутри. На ней, возможно, есть фотографии с вершины.

В последний раз Ирвина и Мэлори видели живыми 8 июня 1924 года, когда они отправлялись на Эверест. Тело Мэлори обнаружил американский альпинист в 1999 году.

Единственный способ узнать, действительно ли эти двое альпинистов первыми покорили Эверест, это найти фотокамеру и фото с доказательствами на ней.

Напомним, из Эвереста убрали четыре тела, скелет и 11 тонн мусора. Солдаты потратили на это 55 дней.

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