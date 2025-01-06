На Европу могут надавить для заключения соглашения с Кремлем — Сикорский

Это может быть соглашение, которое позволит российскому режиму восстановить свою военную мощь.

Страны Европы вскоре могут оказаться под сильным давлением, цель которого состоит в том, чтобы заключить соглашение с Кремлем.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он заявил, что это может быть соглашение, которое позволит российскому режиму восстановить свою военную мощь после войны против Украины.

"Вскоре на нас могут оказывать сильное давление с целью достижения соглашения с Москвой. Но на какое соглашение может согласиться разумная Европа? Конечно, не на простое соглашение, которое позволит Москве восстановиться", — подчеркнул Сикорский.

Он заявил, что на самом деле Европа гораздо сильнее, чем это считают в России, и наоборот, Москва гораздо слабее, чем о ней думают некоторые европейские политики.

Глава МИД обратил внимание, что Украина заслуживает мира, но "это должен быть мир на справедливых условиях, а не капитуляция".

"Мы не должны устанавливать жесткие временные ограничения в нашу поддержку: это подтолкнет Россию к продолжению боевых действий. Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить позиции Киева в будущих переговорах", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Блинкен сказал, почему позиция Украины на Курщине так важна.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп может дистанцироваться от проблемы окончания войны в Украине.

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