На Европу надвигаются мощные снегопады: где выпадет до 35 см снега и заденет ли Украину

На Европу движутся мощные снегопады / © ТСН

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В конце октября в Европе ожидают резкое похолодание и сильные снегопады. По предварительным прогнозам, примерно 23-25 октября больше снега может выпасть в Скандинавии и Альпах. Местами высота свежего снежного покрова будет достигать 35 см, а сильный ветер может вызвать вьюги и сугробы на дорогах.

Об этом сообщает польский погодный ресурс Twoja Pogoda.

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Когда в Европе ожидают сильные снегопады

По прогнозам Twoja Pogoda, во второй половине октября атмосферная циркуляция над Европой будет меняться. Антициклон обеспечит относительно стабильную погоду в части регионов, однако впоследствии атмосферные фронты могут принести более холодный воздух и осадки.

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«С понедельника антициклон снова достигнет Скандинавии, Балтии и Литвы с сухой и спокойной погодой, а затем распространится дальше на Центральную и Восточную Европу», — отмечает литовский синоптик.

Самый вероятный период усиления снегопадов — 23-25 октября. По прогнозам, зимняя погода, прежде всего, охватит горные районы и северные части континента.

«В течение следующей недели над Европой изменится распределение атмосферного давления. Антициклон принесет относительно стабильную погоду в ряд регионов, однако за пределами его влияния пройдут атмосферные фронты, которые приведут к похолоданию и снегопадам», — сообщает Twoja Pogoda.

Где в Европе выпадет до 35 см снега

Наибольшее количество осадков, по прогнозам Twoja Pogoda, ожидают Альпы и части Скандинавии. В Альпийском регионе обильные снегопады могут охватить территории вблизи границы Франции и Италии, юг и восток Швейцарии, север Италии, а также западные и юго-западные районы Австрии.

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По предварительным расчетам, в этих местностях может выпасть около 10-35 см свежего снега. В отдельных районах Скандинавии некоторые модели также прогнозируют снежный покров более 35 см за несколько дней.

«В этих регионах ожидается от 10 до 35 см снега, а местами сугробы могут оказаться еще выше. Сильный ветер будет провоцировать метели и снежные заносы», — отмечают синоптики.

Снег может выпадать на высоте около 1300-1500 метров над уровнем моря. Это означает, что осадки возможны не только на самых высоких вершинах, но и в части низших горных районов. Фактическая высота, на которой будет дождь переходить в снег, будет зависеть от температуры воздуха и развития атмосферных фронтов.

«Граница снегопадов может временно опуститься примерно до 1000–1500 метров. Выше 2000 метров, по текущим расчетам, возможно выпадение нескольких сантиметров снега, местами более 20 сантиметров», — говорится в прогнозе.

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Будет ли снег в Украине в конце октября

По предварительным прогнозам для Европы, основные зоны сильных снегопадов будут размещаться в Скандинавии и Альпах. Пока нет достаточных оснований утверждать, что аналогичные снегопады накроют большую часть Украины.

«В высокогорье Карпат в октябре уже возможен снег», — отмечают в Украинском гидрометцентре.

Средняя температура воздуха в Украине в октябре 2026 года ожидается в пределах +6…+12 °C, что близко к климатической норме. В Карпатах среднемесячная температура обычно ниже, чем в других регионах страны, поэтому именно там вероятность ранних снеговых осадков выше.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что на Украину надвигаются циклоны, которые принесут проливные дожди, туманы и первый снег. Синоптики предупредили, какие города могут задеть осадки и когда ожидать ухудшения погоды.

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