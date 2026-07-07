На Европу надвигаются «смертоносные недели»: ВОЗ выступила с тревожным предупреждением

Жара / © Associated Press

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Европу может накрыть новая волна экстремальной жары уже в ближайшие дни. Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что впереди возможны ещё более «смертоносные недели», а температура воздуха в отдельных районах Португалии и южной Испании на этой неделе может достичь 43 °C.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Срочный призыв к усилению готовности к аномальной жаре поддержали более 130 представителей из 41 страны. В ВОЗ подчеркнули, что новая волна высоких температур формируется над Атлантикой после того, как часть европейских стран уже пережила рекордную жару и масштабные лесные пожары.

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Директор Европейского региона ВОЗ Ганс Анри Клюге заявил, что одной из самых серьезных проблем по-прежнему является отсутствие национальных планов действий по защите населения от жары. По его словам, даже половина государств-членов Европейского региона до сих пор не располагает такими механизмами реагирования.

Существует и ряд других трудностей. В частности, многие люди не осознают опасности для здоровья даже после объявления наивысшего уровня предупреждения о жаре. Также отмечается нехватка специальных центров охлаждения и недостаточная информированность населения об их расположении, особенно среди людей, не имеющих постоянного жилья.

В ВОЗ также обратили внимание на необходимость сделать систему здравоохранения более устойчивой к последствиям изменения климата. В отдельных странах официальное объявление о начале периода экстремальной жары задерживается из-за административных процедур, что, по оценке организации, может замедлять принятие мер по защите населения. Особенно уязвимыми остаются жители учреждений длительного ухода, бездомные и одинокие пожилые люди.

Последствия рекордной жары уже отразились на статистике смертности. Во Франции после двух волн аномально высоких температур в июне было зарегистрировано более 2 тысяч дополнительных смертей. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила о заметном росте смертности среди людей в возрасте от 45 лет. В целом за последнюю неделю июня смертность в стране была на 29% выше, чем неделей ранее.

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Значительное превышение обычных показателей смертности зафиксировали и в Бельгии. В период жары там зарегистрировали 1222 дополнительных случая смерти, что на 39% превышает обычный уровень. Почти половину умерших составляли люди в возрасте 85 лет и старше.

По словам Ганса Анри Клюге, над Атлантикой уже набирает силу новая волна жары. По прогнозам, температура до 43 °C ожидается в Португалии и на юге Испании, тогда как Франция и страны Бенилюкса также готовятся к новому всплеску высоких температур. В то же время в некоторых районах Центральной Азии прогнозируется жара до 40 °C.

Отдельно в ВОЗ подчеркнули, что своевременно подготовленные планы реагирования помогают спасать жизни. Организация привела примеры стран, которые уже внедрили такие меры. В Италии действует система мониторинга смертности в 45 городах, которая позволяет оперативно получать данные во время кризисных ситуаций. В Испании власти сотрудничают со СМИ для более полного информирования населения о рисках для здоровья, связанных с жарой.

Австрия активировала обновленный план действий, ввела правила тепловой защиты на рабочих местах и усилила координацию между национальными и региональными структурами. В Бельгии самый высокий уровень тревоги из-за жары объявили лишь во второй раз с 2020 года. Во Франции межведомственное взаимодействие помогло снизить нагрузку на систему здравоохранения, а в Северной Македонии к оказанию помощи людям без постоянного жилья привлекли команды Красного Креста и Красного Полумесяца.

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В ВОЗ подчеркнули, что подобные меры могут быть введены и в других странах. По словам представителей организации, необходимые инструменты и проверенные подходы уже существуют, а заранее подготовленные и отработанные планы действий на случай жары способны спасти человеческие жизни.

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