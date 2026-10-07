На Европу суют аномальная стужа и штормы: ученые предупредили об опасных изменениях в Атлантике

Европа может забыть о мягких зимах из-за ослабления атлантических течений / © Associated Press

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В будущем Европа может столкнуться с гораздо более суровыми зимами из-за ослабления Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — обширной системы океанических течений, которая переносит тёплые тропические воды на север и играет важную роль в формировании климата континента.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

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Учёных, в частности, беспокоит обширный участок более холодной воды к югу от Гренландии, который называют «холодным пятном». Некоторые исследователи считают его возможным признаком того, что AMOC уже ослабевает.

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В случае значительного замедления или коллапса этой системы последствия могут затронуть значительную часть Европы. Среди возможных изменений учёные называют более холодные зимы, сильные штормы, более засушливое лето, повышение уровня моря и проблемы для сельского хозяйства.

Почему океанические течения ослабевают

Работа AMOC зависит от процессов, происходящих в Северной Атлантике. Холодная и соленая вода там становится более плотной и опускается на глубину, поддерживая циркуляцию и перемещение тёплой воды из южных широт на север.

Благодаря этому климат значительной части Европы остается более мягким, чем в регионах Северной Америки, расположенных на аналогичных широтах. Так, в Лондоне зимы теплее, чем в Оттаве, хотя британская столица расположена примерно на шесть градусов широты севернее канадской.

Однако глобальное потепление может нарушить этот механизм. Из-за таяния ледникового щита Гренландии и увеличения количества осадков в Северную Атлантику попадает больше пресной воды.

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В результате вода становится менее соленой и плотной и медленнее опускается на глубину. Ослабление циркуляции, в свою очередь, означает, что на север переносится меньше соли, что может ещё больше замедлить AMOC.

Когда именно система может достичь переломного момента, после которого её переход в значительно более слабое состояние станет неизбежным, учёные пока не знают. Оценки существенно различаются.

В то же время исследователи сходятся во мнении, что дальнейшее глобальное потепление приведет к ослаблению AMOC. В 2023 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата пришла к выводу, что в течение этого столетия циркуляция, вероятно, ослабнет на 24–39% по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Некоторые изменения могут произойти ещё до возможного коллапса всей системы. Учёные уделяют особое внимание субполярному круговороту к югу от Гренландии, который связан с AMOC.

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Некоторые исследования показывают, что процесс перемешивания воды в этой части Атлантики может начать нарушаться уже в 2040-х годах.

Исследовательница Утрехтского университета Свинда Фалькена заявила, что в течение следующих 20 лет существует значительный риск таких изменений. При таком сценарии полного замерзания Северной Европы не ожидается, однако зимы могут стать значительно холоднее, а риск засух — возрасти.

Какими могут быть последствия для Европы

В случае коллапса AMOC наиболее заметные климатические изменения ожидаются на севере Европы.

Разница в температурах между значительно более холодным севером и более тёплым югом континента может способствовать усилению зимних холодов. Арктический морской лёд при таком сценарии может распространиться дальше на юг — в направлении Шотландии и скандинавских фьордов.

В Балтийском море может возрасти потребность в использовании ледоколов. Во время резких похолоданий температура в Нидерландах потенциально может опускаться примерно до -20 °C, а в Скандинавии — до -40 °C.

В то же время летом Европа по-прежнему может столкнуться с экстремальной жарой. Сокращение количества осадков может еще больше обострить проблему нехватки воды и засух.

Существенными могут быть и последствия для сельского хозяйства. В одном из исследований отмечается, что в Великобритании после коллапса AMOC доля земель, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур, может сократиться с нынешних 32% до 7%.

На североатлантическом побережье Европы повышение уровня моря может увеличить риск наводнений и способствовать проникновению соленой воды на низменные сельскохозяйственные угодья.

Последствия могут ощущаться и за пределами Европы. Сдвиг тропического дождевого пояса на юг может усугубить засуху в Западной Африке. В Исландии среди потенциальных экономических рисков называют сокращение рыбных запасов.

В то же время учёные отмечают, что сценарий стремительного наступления нового ледникового периода не соответствует научным данным. Доказательств того, что остановка течений может привести к столь резкому похолоданию за короткий срок, нет.

Даже если произойдет полный коллапс AMOC, этот процесс будет длиться десятилетиями. Однако изменения в отдельных элементах системы могут начаться значительно раньше.

Европа начинает готовиться к возможным изменениям

Риски, связанные с AMOC, уже учитываются правительствами нескольких европейских стран.

Исландия признала возможный коллапс системы угрозой национальной безопасности. Министр по вопросам климата страны Йоханн Палл Йоханнссон заявил, что откладывать подготовку до того момента, когда ученые будут абсолютно уверены в развитии такого сценария, было бы безответственно.

Финляндия приступила к оценке возможных последствий ослабления AMOC для страны. Аналогичное исследование проводят и Нидерланды, уделяя особое внимание, в частности, рискам для системы защиты страны от моря.

Великобритания выделила 81 млн фунтов стерлингов на исследовательскую программу по созданию системы раннего предупреждения об опасных изменениях в Гренландском ледниковом щите и субполярном круговороте.

Европейская комиссия также выделила 92 млн евро на мониторинг океана. После привлечения дополнительного финансирования в сентябре общая сумма выросла до 220 млн евро.

Однако ученые считают, что для полноценной системы наблюдения за Атлантикой требуются значительно большие средства. По оценке исследователя Королевского нидерландского института морских исследований Сьорда Грускампа, на это может потребоваться от 500 млн до 1 млрд евро ежегодно.

Среди мер, которые могут помочь Европе подготовиться к возможным последствиям, исследователи называют укрепление инфраструктуры, защиту побережья от наводнений, повышение устойчивости сельского хозяйства и надежности цепочек поставок.

В то же время ученые считают, что главным способом снизить риск критического ослабления AMOC является сокращение выбросов, вызывающих глобальное потепление.

Напомним, в Тихом океане развивается чрезвычайно мощное явление Эль-Ниньо, которое, по оценкам синоптиков, может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. В то же время в США и Европе прогнозируют усиление экстремальных погодных явлений — от жары и засух до сильных осадков, штормов и наводнений.

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