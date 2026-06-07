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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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На фестивале произошла стрельба — прозвучали 10 выстрелов

В США произошла стрельба на музыкальном фестивале в штате Огайо. Ранения получили, по меньшей мере, 12 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Полиция США

Полиция США / © Associated Press

В городе Толидо, штат Огайо, произошла стрельба на фестивале Old West End Festival, в результате чего 12 человек получили ранения. Пострадавших уже доставили в больницы.

Об этом сообщает BBC.

По сообщению полиции, правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. В настоящее время идет розыск подозреваемого или подозреваемых. По предварительным данным местных правоохранителей, стрельбу могли открыть два человека, которые, возможно, стреляли друг в друга.

По последним данным, 12 человек получили огнестрельные ранения, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Правоохранители работают над установлением обстоятельств произошедшего и мотивов нападающего или нападающих.

Очевидцы рассказали, что в ходе инцидента услышали серию выстрелов. По их словам, раздалось по меньшей мере 10 выстрелов, после чего среди людей распространилась паника.

Old West End Festival — это ежегодное двухдневное мероприятие, которое проходит в историческом районе Толидо, где расположен один из крупнейших в США кварталов викторианских домов. Фестиваль должен был стартовать утром 7 июня парадом, а также сопровождаться живой музыкой и ярмаркой с угощением.

Напомним, в Сан-Диего произошла стрельба в Исламском центре, в результате которой погибли по меньшей мере три человека. Полиция заявила, что нападение рассматривается как возможное преступление на почве ненависти.

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Дата публикации
Количество просмотров
139
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