На Филиппинах из-за аномальной жары высохла дамба: показались руины древнего города

Появление руин привлекло туристов в город, расположенный к северу от столицы Манилы.

На Филиппинах, к северу от столицы Манилы, из-за жары частично высохла дамба, открыв развалины древнего города Пантабанган. Его специально затопили в 1970-х, чтобы создать водохранилище.

Об этом пишет BBC.

Город иногда показывается из-под воды в край сухую и жаркую погоду — это очень привлекает туристов. Инженер государственного агентства, эксплуатирующего плотины страны, Марлон Паладин заявил, что сейчас закончился самый длинный после строительства дамбы период, когда город находился под водой.

По официальным данным, уровень воды в регионе уже упал почти на 50 метров от обычного уровня – 221 метр.

Кроме того, аномальная жара нарушила повседневную жизнь миллионов филиппинцев: школы закрыли, а офисным работникам посоветовали оставаться дома.

"В мае мы ожидаем больше приостановлений занятий из-за жары. Мы наблюдаем среднюю температуру свыше +52 ℃, поэтому вы можете себе представить, каким стрессом это может быть для учеников", — сказал Ксерсес Кастро, советник по вопросам начального образования филиппинской организации "Спасите детей".

Напомним, низкий уровень воды на Дунае позволил обнаружить затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой войны на участке реки вблизи сербского портового города Прахово.

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