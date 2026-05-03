На Филиппинах проснулся опасный вулкан: лава течет тремя оврагами

Потоки лавы зафиксированы в трех оврагах / © Associated Press

Реклама

Вулкан Майон в филиппинской провинции Албай 3 мая повысил активность до 3-го уровня опасности. Скамья течет тремя оврагами, фиксируются выбросы пепла и слабая стромболианская активность.

Об этом пишет Bloomberg.

Из-за усиления активности вулкана был введен 3-й уровень тревоги по пятибалльной шкале. Специалисты Института вулканологии зафиксировали «стромболианскую активность» и кратковременные извержения лавы, предупредив население об угрозе оползней и опасности лавовых потоков.

Реклама

В настоящее время более 1500 семей находятся в специальных эвакуационных центрах, а власти строго рекомендуют оставаться за пределами шестикилометровой зоны отчуждения. В провинции Албай несколько городов оказались под слоем густого пепла, что повлекло за собой серьезные сбои в движении транспорта.

Майон, известный своей почти идеальной конической формой, является одним из самых активных вулканов страны и популярным туристическим объектом, однако сейчас он представляет прямую угрозу жизням местного населения.

Ранее сообщалось, что спутники зафиксировали необычные изменения у вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана, считавшегося спящим сотни тысяч лет. В последние месяцы его вершина поднялась на несколько сантиметров, что свидетельствует о накоплении давления под землей.

Новости партнеров