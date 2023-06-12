На Филиппинах проснулся вулкан Майон: тысячи людей эвакуируют (фото, видео)

В последний раз извергался в январе 2018-го.

На Филиппинах из вулкана Майон начала извергаться лава. После вулканических землетрясений и сотен камнепадов местные власти эвакуируют людей.

Об этом сообщает The Watchers и DW.

Активность на вулкане начала расти 5 июня. Накануне, 11 июня, Майон выпустил поток лавы. В результате повышенной активности вулкана одна из провинций Филиппин оказалась в состоянии бедствия. Власти объявили эвакуацию всех жителей в радиусе шести километров.

"Насколько это возможно, я хочу поддерживать нулевое количество жертв в нашей провинции. Поэтому я надеюсь, что мы сможем эвакуировать их в более безопасные места", — высказался губернатор Олбея Эдсель Греко Лагман.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что вулкан находится в "относительно высоком уровне волнений", а также что "опасное извержение возможно в течение недель или даже дней". Именно поэтому специалисты решили повысить уровень тревоги до трех по пятибалльной шкале.

Управления по чрезвычайным ситуациям общественной безопасности Албая информируют о необходимости эвакуации около 20 тысяч человек из девяти муниципалитетов, а именно Камалиг, Дарага, Гинобатан, Лигао-Сити, Малилит, Табако-Сити, Сто. Если статус Майона будет повышен до тревоги четвертого уровня, еще 40 тыс. человек должны быть эвакуированы из расширенной опасной зоны протяженностью 7 км.

Вулкан Майон расположен на высоте 2462 м и является туристической визитной карточкой.

Майон расположен на высоте 2462 м. Он является популярной визитной карточкой для посетителей региона благодаря своей конической форме. Гора Майон расположена в восточной провинции Албай, примерно в 330 километрах к югу от столицы Филиппин Манилы.

Вулкан считается самым активным на Филиппинах. В последний раз извергался в январе 2018-го. За последние 500 лет тоже было не менее 50 извержений.

AVISO

Manté alta activitat el #Volcán #Mayon en la Isla de #Luzon, #Filipinas Evacuaciones en curso, ante la probabilidad creciente de una explosión repentina y/o flujos piroclásticos peligrosos

Video Junio 11 de 2023

Vía @Jose_Carretero8 pic.twitter.com/3l5MkU6ycx – Geól. Sergio Almazán (@chematierra) Июнь 11, 2023

LOOK! Mayon Volcano's glowing crater or “banaag” with cap clouds .☁️



Эти были captured at 7:14 PM PhST tonight, 8 km от Volcano, в Daraga, Albay.



Image Credit: Jericho Salas # Mayon Volcano # AlertLevel3 pic.twitter.com/ON9O9eH2S0 — Earth Shaker PH (@earthshakerph) 11 Июн 2023

Как сообщалось, ранее в Мексике активизировался вулкан Попокатепетль – 25 миллионов человек предупредили о необходимости подготовиться к возможной эвакуации.

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