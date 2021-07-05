На Филиппинах разбился военный самолет: число жертв растет

49 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

По данным министерства обороны, в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Филиппин С-130 погибли 47 из находившихся на борту 96 человек.

Об этом заявил журналистам начальник штаба ВС Филиппин Сирилито Собехана, - пишет "Интерфакс".

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По его словам, еще 49 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о не менее 45 погибших.

Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 4 июля, утром по местному времени. В военном командовании Филиппин говорят, что самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и упал. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Сначала сообщалось, что на борту находилось по меньшей мере 85 человек, потом — более 90.

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