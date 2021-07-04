На Филиппинах разбился военный самолет: число жертв существенно возросло, пятерых солдат ищут

Почти 50 военнослужащих спасли с места крушения самолета на Филиппинах.

В результате падения военного самолета С-130 на Филиппинах погибли не менее 45 человек. Ранее было известно о 29 жертвах и 50 пострадавших.

Об этом сообщает CNN в Twitter.

"По данным Министерства национальной обороны, количество погибших в результате падения военного самолета в городе Сулу возросло до 45 (42 военнослужащих, 3 гражданских лица). Пять солдат по-прежнему числятся пропавшими без вести", — говорится в сообщении.

В то же время телеканал уточняет, что по информации ведомства, с 49 военнослужащих, которых спасли с места аварии, 32 — госпитализированы в город Замбоанга для оказания медицинской помощи.

Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 4 июля, утром по местному времени. В военном командовании Филиппин говорят, что самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и упал. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Сначала сообщалось, что на борту находилось по меньшей мере 85 человек, потом — более 90.

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