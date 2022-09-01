На Филиппинах религиозные фанатики сожгли 84-летнюю бабушку для очищения от грехов

К ужасному ритуалу своих родственников подговорил 20-летний "гуру", утверждавший, что в него вселился дух основателя Филиппинской ассоциации благотворительных миссионеров.

На Филиппинах одиннадцать членов одной семьи, являющихся последователями местного религиозного культа, бросили в костер бабушку для проведения ритуала очищения от грехов.

Об этом сообщает издание Rappler.

Члены одной семьи из села Баливаган, провинция Восточный Мисамис, во главе с 20-летним лидером культа Крисанто Эрсильей сожгли 84-летнюю Теофилу Камоньяй.

Молодой человек объявил себя гуру, в которого вселился дух основателя Филиппинской ассоциации благотворительных миссионеров Томаса Эугенио. Религиозный деятель, умерший в 2004 году, заявлял, что является воплощением Святого Духа.

Соседи, ставшие свидетелями этого издевательства, прибежали на место преступления и остановили ритуал. Они доставили пострадавшую в больницу, где позже она умерла от многочисленных ожогов.

Полиция арестовала семерых подозреваемых, включая самого Эрсилью. Еще четыре члена культа остаются на свободе.

Правоохранители заявили, что никогда еще не сталкивались ни с чем подобным. “В такие преступления тяжело поверить. Одиннадцать родственников, в том числе дети и внуки старушки, участвовали в ритуале”, — сказал следователь Роберт Джон Гальдо.

По данным следователей, Эрсилья подговорил родственников, которые были последователями культа, бросить его бабушку в огонь, который они разожгли после того, как он избил ее за "великие грехи". Эрсилье и другим подозреваемым будут предъявлены обвинения в убийстве.

Напомним, ранее в нигерийском штате Огун в Абеокуте четверо ребят убили, а затем обезглавили девушку. Все для того, чтобы использовать ее для проведения ритуала по привлечению денег.

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