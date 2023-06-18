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На Филиппинах загорелся паром – на борту было 120 человек

На Филиппинах загорелся паром – на борту было 120 человек

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
319
Время на прочтение
1 мин
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На Филиппинах загорелся паром – на борту было 120 человек

На Филиппинах загорелся паром с пассажирами. / Фото: скриншот с видео

Огонь на пароме загорелся в море близи Филиппин во время движения между островами.

В море близи Филиппин 18 июня произошел пожар на пароме "Esperanza Star" во время движения между островами Сикиджор и Бохол. На борту находились 65 пассажиров и 55 членов экипажа.

Об этом сообщает Reuters.

Все 120 человек были спасены, сообщила береговая охрана. В настоящее время причина возгорания выясняется.

Два судна береговой охраны, участвующих в пожарно-спасательных операциях, все еще находятся в водах вблизи места пожара. О местонахождении и состоянии спасенных пассажиров и членов экипажа пока не сообщается.

Филиппины имеют низкие показатели безопасности на море, поскольку суда часто переполнены, а также используется много старых кораблей для перевозки пассажиров.

Напомним, в Казахстане вооруженный мужчина взял заложников в банке.

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Дата публикации
Просмотры
319
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