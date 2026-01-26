- Дата публикации
На Филиппинах затонул паром с сотнями людей: что известно об их судьбе
Вблизи южного острова Филиппин затонул паром с более чем 350 людьми на борту. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.
На юге Филиппин произошла авария в море, в результате которой паром, на котором находились 350 человек, перевернулся и затонул. Власти заявляют о большом количестве погибших и пропавших без вести.
Об этом сообщает CNN.
К спасательной операции привлечены силы береговой охраны, военно-морского флота, а также частные рыболовные лодки. Операция сопровождалась поисками и с неба: был привлечен самолет наблюдения и ВВС Black Hawk.
По предварительной информации береговой охраны, авария могла случиться из-за технических неисправностей судна. Поэтому быстро вышло из строя и затонуло.
Как пишет Associated Press, спасатели спасли по меньшей мере 316 пассажиров, однако 15 человек погибли.
«На борту находился офицер береговой охраны по безопасности, и именно он первым позвонил по телефону и сообщил нам, чтобы мы направили спасательные суда», — сказал командир береговой охраны Ромель Дуа и добавил, что офицер выжил.
Отметим, морские аварии на Филиппинах случаются довольно часто из-за сильных шторма и плохого состояния судов. Также причиной является перегрузка и неравномерное соблюдение правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях.
Они из самых масштабных катастроф стала трагедия парома «Дона Паз» в декабре 1987 года, когда он столкнулся с танкером в центральной части страны. Погибли более 4300 человек, что совершило эту аварию крупнейшей морской катастрофой в мирное время в мире.