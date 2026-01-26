На Филиппинах затонул паром с сотнями людей: что известно об их судьбе

На месте происшествия продолжается спасательная операция / © Associated Press

На юге Филиппин произошла авария в море, в результате которой паром, на котором находились 350 человек, перевернулся и затонул. Власти заявляют о большом количестве погибших и пропавших без вести.

Об этом сообщает CNN.

К спасательной операции привлечены силы береговой охраны, военно-морского флота, а также частные рыболовные лодки. Операция сопровождалась поисками и с неба: был привлечен самолет наблюдения и ВВС Black Hawk.

По предварительной информации береговой охраны, авария могла случиться из-за технических неисправностей судна. Поэтому быстро вышло из строя и затонуло.

Как пишет Associated Press, спасатели спасли по меньшей мере 316 пассажиров, однако 15 человек погибли.

«На борту находился офицер береговой охраны по безопасности, и именно он первым позвонил по телефону и сообщил нам, чтобы мы направили спасательные суда», — сказал командир береговой охраны Ромель Дуа и добавил, что офицер выжил.

Отметим, морские аварии на Филиппинах случаются довольно часто из-за сильных шторма и плохого состояния судов. Также причиной является перегрузка и неравномерное соблюдение правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях.

Они из самых масштабных катастроф стала трагедия парома «Дона Паз» в декабре 1987 года, когда он столкнулся с танкером в центральной части страны. Погибли более 4300 человек, что совершило эту аварию крупнейшей морской катастрофой в мирное время в мире.