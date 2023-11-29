На флаге Кыргызстана обнаружили "зраду": как поменяется государственный символ (фото)

Центральный элемент государственного флага центральноазиатского государства напоминает подсолнечник, который в местной культуре символизирует склонность к измене и рабской зависимости.

В среду, 29 ноября, парламент Кыргызстана принял в первом чтении законопроект об изменении государственного флага. Критики государственного символа, среди которых был и президент страны Садыр Жапаров, заявили, что его центральный элемент напоминает подсолнечник, символизирующий в местной культуре склонность к измене и рабской зависимости.

Об этом сообщает Reuters.

"В нашем обществе распространено мнение, что наш флаг похож на подсолнечник, и это одна из причин, почему страна не может встать с колен", — сказал президент Жапаров в прошлом месяце, комментируя такую инициативу.

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Главной новацией в флаге Кыргызстана станет то, что лучи солнца, являющегося его центральным элементом, будут не волнистыми, а прямыми.

Флаг этого центральноазиатского государства был принят в 1992 году после обретения им независимости от Советского Союза. На нем изображено желтое солнце, одновременно являющееся верхушкой (тундуком) традиционной киргизской палатки-юрты, с 40 лучами на красном фоне.

В ходе общественного обсуждения законопроекта был предложен еще один вариант государственного флага. Кроме того, президент Садыр Джапаров опубликовал переделанный вместе с авторами флага свой вариант с более темным оттенком полотнища. В конце концов окончательно выбранным вариантом стал флаг, на котором солнце имеет прямые лучи одного размера, а в тундук добавлена еще одна (четвертая) линия.

Какие изменения предлагали в флаге Кыргызстана, последний – конечный вариант / Фото: akipress.com

Напомним, ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о готовности сотрудничать с Европейским Союзом, тем самым отстранившись от политики России, которая до недавнего времени оказала значительное влияние на эту бывшую советскую республику в Центральной Азии.

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