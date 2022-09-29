На Флориду обрушился ураган Иен: люди в затопленных домах умоляют о помощи

На американский штат Флорида обрушился один из самых опасных штормов за последние годы. Из-за непогоды более 2 млн человек остались без света.

Американцы размещают сообщения в соцсетях, умоляя о спасении. Экстренные службы почти не справляются с сообщениями от людей, застрявших в затопленных домах.

Об этом сообщает Associated Press.

Национальный центр ураганов предупредил, что во Флориде - катастрофические штормовые волны, ветры и наводнения. По данным экспертов, в центральной и северо-восточной Флориде ожидается от 30 до 45 сантиметров осадков, а в некоторых местах до 60 см. Высота морских волн может превышать пять метров на побережье.

Метеоролог телеканала Weather Channel сказал, что за последние 30 лет он не видел ничего похожего на сегодняшний день.

Из-за непогоды более 2 млн человек остались без света. Коммунальная компания Florida Power and Light предупредила жителей, что нужно готовиться, что в течение нескольких дней света не будет.

В центре Форт-Майерс Beach был почти помещен по floodwaters, а некоторые люди могли бы сеять floating downstream, поблизости с автомобилями после Hurricane Ian проходите его путём через Florida



https://t.co/Mz5QbV3i5k pic.twitter.com/9TvG3vuvVK — Sky News (@SkyNews) September 29, 2022

The Guardian сообщила, что у побережья Флориды продолжаются поиски более 20 человек после того, как затонула лодка с мигрантами из Кубы. Несколько пассажиров удалось спасти.

Телеканал Fox News отметил, что ураган Иен можно сравнить с сильнейшим штормом, когда-либо бушевавшим на западном побережье Флориды. Скорость порывов ветра аналогична той, которая была зафиксирована во время урагана Чарли в 2004 году.

Напомним, мощный шторм и ураганный ветер, пришедший с северного побережья Средиземного моря, наделал беды в южных провинциях Австрии.

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