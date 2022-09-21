На фоне массовых очередей на границах с РФ Финляндия планирует ограничить въезд для россиян

Финляндия предпринимает меры по недопущению российских туристов в страну.

Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто, пишет финское издание Iltalehti.

"Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить это туристическое движение или полностью предотвратить его, и это национальное решение может включать в себя новое законодательство, которое будет принято очень быстро или с толкованием существующих правил", — сказал он.

Министр подчеркнул, что Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами".

Хаависто спросили, представляют ли российские туристы угрозу безопасности Финляндии.

"Финляндия отстаивала позицию, согласно которой обычный человек, путешествующий с целью туризма, не представляет угрозы безопасности, но в этом есть моральный или этический принцип. У россиян нет никаких моральных или этических оснований продолжать свои поездки в отпуск в обычном режиме, в то время самое время, когда Россия ведет войну против Украины", — объяснил дипломат.

Глава комитета парламента Финляндии по иностранным делам Юсси Халла-ахо добавил, что его стране следует сделать выводы из агрессивных заявлений путинского режима. Об этом пишет "Европейская правда".

"Наш сосед — страна, которая устами своего министра обороны говорит, что находится в состоянии войны с Западом. Финны должны сделать из этого выводы, например о передвижении россиян", — заявил он.

Юсси Халла-Ахо считает, что его страна должна проявить солидарность с Украиной и странами Балтии, а также с Польшей и закрыть сухопутную границу с Россией.

Напомним, что после объявления в РФ мобилизации у России раскупили билеты на самолеты в страны, с которыми в РФ действует безвизовый режим. На сухопутных границах также возникли очереди, в частности – в Финляндию.

Ранее Финляндия окончательно прекратила железнодорожное сообщение с РФ.

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