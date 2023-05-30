На фоне массовых отключений света в Украине в Молдове перебои с электричеством

Специалисты обещают восстановить свет в течение двух часов.
В Молдове возникли проблемы со светом на фоне массовых отключений в Украине. Перебои электроэнергии фиксируют в разных городах, в частности, в столице страны Кишиневе.
Об этом сообщает NewsMaker.
Отмечается, что электричества нет в Слободии, в некоторых районах Тирасполя, Рыбницы и Каменце. В Кишиневе также отключили электричество. Нарушено движение троллейбусов, сообщает столичное управление электротранспорта (RTEC).
В министерстве энергетики Молдовы сообщили, что утром 30 мая произошло аварийное отключение в результате проведения работ на линии высокого напряжения Исакча-Вулканешты. Линию возобновят к концу дня.
"Также сегодня по неизвестным пока причинам была отключена высоковольтная линия Бельцы — Днестровская ТЭЦ. Линию сразу переподключили, но из-за отсутствия нагрузки в системе она вышла из строя, оставив без электричества центр и юг страны", — сказано в заявлении.
Напомним, около обеда 30 мая по всей Украине произошло массовое отключение света. Аварийное отключение электроэнергии произошло по техническим причинам. Это не связано с дефицитом мощности в энергосистеме, пояснили в "Укрэнерго".
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