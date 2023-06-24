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На фоне мятежа в РФ Литва приостанавливает прекращающий выдачу виз для россиян

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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На фоне мятежа в РФ Литва приостанавливает прекращающий выдачу виз для россиян

Литва приостанавливает прекращает выдачу виз для россиян / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Латвия, Эстония и Литва скоординированно охраняют границы с Россией и Беларусью и при необходимости будут приниматься совместные решения.

Литва приостанавливает выдавать россиянам гуманитарные или другие визы и усиливает охрану границы с РФ на фоне возможного переворота.

Об этом заявил избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

Он также подчеркнул, что теперь нельзя изменять ограничения на пересечение границы, действующие для граждан РФ от 19 сентября 2022 года.

"Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие визы в связи с событиями в России", — отметил он.

После объявленного Пригожиным бунта Латвия, Эстония и Литва скоординированно охраняют границы с Россией и Беларусью и при необходимости будут приниматься совместные решения.

"Охрану границы усилили, визы или въезд на границу выезжающим из России из-за текущих событий россиянам рассматриваться не будут. Прямой угрозы Латвии сейчас нет", — отметил он.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин из-за вооруженного восстания ПИК "Вагнер" приказал ликвидировать террориста Евгения Пригожина. Диктатор требует от российской армии не допустить уличные бои в Москве.

В то же время на подходах у Москвы российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции.

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Дата публикации
Просмотры
617
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