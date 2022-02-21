На фоне обострения ситуации на Донбассе обрушился рынок РФ и существенно упали акции российских компаний - список

Доллар вырос до 78,7 руб.
Рынок акций РФ обрушился до уровня конца ноября 2020 года. Причиной стало обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где российские наемники в последнее время обстреливают украинские позиции и населенные пункты.
Об этом сообщается на сайте МосБиржи и РТС.
По данным росСМИ, индекс МосБиржи составил 3129,5 пункта (-7,8%, минимум дня – 3103,34 пункта), индекс РТС – 1252,85 пункта (-10%, минимум дня – 1241,14 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали около 11,8%.
Доллар вырос до 78,7 руб. (+1,4 рубля).
Подешевели акции:
- "Роснефти" (-11,8%),
- "АЛРОСА" (-11,7%),
- "Интер РАО" (-10,6%),
- "Магнита" (-10,2%),
- Сбербанка (- 9,8% и -9,2% "префы"),
- "Сургутнефтегаза" (-9,5%),
- "НОВАТЭК" (-9,1%),
- "Сургутнефтегаза" (-9% и -9 ,5% "префы"),
- "Аэрофлота" (-8,9%),
- "Газпрома" (-8,7%),
- UC Rusal (-8,7%),
- ВТБ (-8,5%),
- "Яндекса" (-8,4%),
- "Северстали" (-7,3%),
- АФК "Система" (-7,1%),
- "Татнефти" (-6,8%),
- OZON (-6, 6%),
- "ЛУКОЙЛа" (-6,4%),
- "НЛМК" (-6,1%),
- Polymetal (-6%),
- TCS Group (-5,9%),
- "Норникеля" ( -5,6%),
- "Газпром нефти" (-5,1%),
- "РусГидро" (-5,1%),
- "МТС" (-4,5%),
- "ММК" (-4,5%),
- "Московской бирже" (-3,5%),
- ПАО "Полюс" (-2,3%).
Напомним, 20 февраля российские наемники уничтожили грузовик ЗИЛ-131 украинских представителей Совместного центра контроля и координации (СЦКК) на мосту возле КПВВ "Счастье".
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