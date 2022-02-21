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На фоне обострения ситуации на Донбассе обрушился рынок РФ и существенно упали акции российских компаний - список

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На фоне обострения ситуации на Донбассе обрушился рынок РФ и существенно упали акции российских компаний - список

Associated Press

Доллар вырос до 78,7 руб.

Рынок акций РФ обрушился до уровня конца ноября 2020 года. Причиной стало обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где российские наемники в последнее время обстреливают украинские позиции и населенные пункты.

Об этом сообщается на сайте МосБиржи и РТС.

По данным росСМИ, индекс МосБиржи составил 3129,5 пункта (-7,8%, минимум дня – 3103,34 пункта), индекс РТС – 1252,85 пункта (-10%, минимум дня – 1241,14 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали около 11,8%.

Доллар вырос до 78,7 руб. (+1,4 рубля).

Подешевели акции:

  • "Роснефти" (-11,8%),
  • "АЛРОСА" (-11,7%),
  • "Интер РАО" (-10,6%),
  • "Магнита" (-10,2%),
  • Сбербанка (- 9,8% и -9,2% "префы"),
  • "Сургутнефтегаза" (-9,5%),
  • "НОВАТЭК" (-9,1%),
  • "Сургутнефтегаза" (-9% и -9 ,5% "префы"),
  • "Аэрофлота" (-8,9%),
  • "Газпрома" (-8,7%),
  • UC Rusal (-8,7%),
  • ВТБ (-8,5%),
  • "Яндекса" (-8,4%),
  • "Северстали" (-7,3%),
  • АФК "Система" (-7,1%),
  • "Татнефти" (-6,8%), 
  • OZON (-6, 6%), 
  • "ЛУКОЙЛа" (-6,4%),
  • "НЛМК" (-6,1%),
  • Polymetal (-6%),
  • TCS Group (-5,9%),
  • "Норникеля" ( -5,6%),
  • "Газпром нефти" (-5,1%),
  • "РусГидро" (-5,1%),
  • "МТС" (-4,5%),
  • "ММК" (-4,5%),
  • "Московской бирже" (-3,5%),
  • ПАО "Полюс" (-2,3%).

Напомним, 20 февраля российские наемники уничтожили грузовик ЗИЛ-131 украинских представителей Совместного центра контроля и координации (СЦКК) на мосту возле КПВВ "Счастье".

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