На фоне ослабления поддержки Украины Западом: шансы Путина на победу в войне растут — NYT

Шансы российского диктатора Владимира Путина по поводу его планов в войне в Украине растут. Это происходит на фоне ослабления поддержки Запада.

Об этом пишет The New York Times.

Время на стороне Путина

Как передает издание, "Россия отмечает свою способность поддерживать длительную войну".

"Контрнаступление, начатое полгода назад, провалилось. Украина достигла критического момента, поскольку месяцы жестоких боев сделали Москву более уверенной, а Киев – неуверенным в своих перспективах", — говорится в сообщении.

Усиливает эту ситуацию также объявление Путина о том, что он, ожидаемо, будет снова баллотироваться на президентских выборах. Он уверенно заявил, что у Украины нет будущего, поскольку она зависит от внешней помощи.

"Такая самоуверенность контрастировала с ощущением неотложности во время этой недельной поездки в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который давил на Конгресс, чтобы тот принял законопроект о расходах, предусматривавший дополнительные 50 миллиардов долларов на безопасность помощи Украине. Выступая в Белом доме вместе с господином Зеленским, президент Байден сказал, что неспособность законодателей одобрить пакет "сделает Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать", — говорится в сообщении.

Украина переходит к оборонной борьбе

В то же время Киев всячески пытается сохранить поддержку своего важнейшего спонсора Соединенных Штатов.

"Над перспективами Киева нависает возможное возвращение на должность ... президента Дональда Трампа, давнего недоброжелателя Украины и сторонника Путина, которому в 2019 году был объявлен импичмент за отказ в военной помощи и давление на Зеленского с целью расследования в отношении Байдена и других демократов", — и материале.

Добавим, президент Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС 14 декабря в видеорежиме и отметил важность положительного решения о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

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