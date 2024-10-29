На фоне отправки войск: глава МИД КНДР едет с визитом в Москву — Reuters

Глава Министерства иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй отправилась с визитом в Москву на фоне отправки войск КНДР в Россию для войны против Украины.

Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что глава МИД КНДР летит в РФ с официальным визитом, при этом эта поездка в Москву будет уже второй за сотни шесть месяцев.

В КНДР сообщили, что делегация главы МИД краны отправилась в Россию в понедельник, 28 октября.

"Визит главы МИД КНДР в Российскую Федерацию проходит в рамках стратегического диалога — после договоренности об укреплении связей, достигнутой лидерами наших стран во время июньского саммита 2024 года", — говорится в сообщении посольства РФ в Пхеньяне.

Напомним, ранее сообщалось, что в США сообщили, сколько военных отправил Ким Чен Ын на войну в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что войска КНДР и РФ готовятся к наступлению в Курской области.

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