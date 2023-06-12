На фоне подрыва Каховской ГЭС глава МАГАТЭ отправился в Украину: какие у него планы

В частности, Гросси хочет оценить ситуацию на Запорожской АЭС и представить план помощи по ликвидации последствий катастрофы на ГЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил 12 июня, что едет в Украину, чтобы представить там программу помощи в ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Об этом Гросси написал в Сети, добавив соответствующие фото.

"Еду в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи в ликвидации последствий катастрофического затопления Новокаховской дамбы", – говорится в заявлении Гросси, в котором, кстати, нет ни слова о самом подрыве ГЭС и ответственности за это россиян.

Глава МАГАТЭ добавил, что в его планах также оценить ситуацию на Запорожской АЭС и провести ротацию миссии содействия и поддержки на ЗАЭС в усиленном составе.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Украину после подрыва Каховской ГЭС / Фото: Рафаэль Мариано Гросси

Реакция МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС

Через несколько часов после подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня в МАГАТЭ заявили, что в результате инцидента опасности для Запорожской АЭС нет. В агентстве заверили, что ситуация на ЗАЭС находится под пристальным вниманием его специалистов.

Зеленский сообщал 7 июня, что провел телефонный разговор с Гросси на фоне совершонного оккупантами экоцида. В тот же день глава МАГАТЭ анонсировал свой визит в Украину и информировал, что возглавит следующую ротацию организации на Запорожской АЭС.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

11 июня стало известно, что в результате подрыва Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище упал настолько, что больше нельзя производить водозабор для Запорожской АЭС. Директор "Энергоатома" Петр Котин заверил, что на ЗАЭС предусмотрены меры по случаю такой ситуации, однако потенциальная угроза существует.

Заметим, что жителей Энергодара 7 июня попросили покинуть город из-за возможной угрозы от Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ срочно едет на ЗАЭС

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