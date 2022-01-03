На фоне распространения COVID-штамма "Омикрон" в мире отменили более четырех тысяч авиаресов

На фоне распространения COVID-штамма "Омикрон" в мире отменили более четырех тысяч авиаресов

Всего в мире за прошедшие сутки задержали более 11 200 рейсов.

Более четырех тысяч авиарейсов отменили в мире в воскресенье, 2 января, на фоне неблагоприятной погоды и стремительного распространения нового штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом со ссылкой на FlightAware.com и Reuters сообщает The Guardian.

Отмечается, что более 2,4 тыс. перелетов не состоялось в пределах США. Среди авиакомпаний с наибольшим количеством отмен были SkyWest и SouthWest с 510 и 419 рейсами соответственно. Всего в мире за сутки задержали более 11,2 тыс. рейсов.

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В издании отмечают, что рождественские и новогодние праздники, как правило, являются пиковым периодом для авиапоездок, однако быстрое распространение "Омикрона" привело к резкому увеличению заболеваемости, что заставило авиакомпании отменить ряд полетов.

"Бортпроводники, пилоты и вспомогательный персонал американских авиакомпаний не хотели работать сверхурочно во время праздников, несмотря на предложения огромных финансовых стимулов. (...) Многие опасались заразиться коронавирусом и не приветствовали перспективу иметь дело с недисциплинированными пассажирами", — говорится в сообщении.

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