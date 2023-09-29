На фоне российских обстрелов Румыния подтягивает ПВО ближе к границе с Украиной – Reuters

Агрессор продолжает повышать градус напряжения ударами по территориям, расположенным на границе со страной НАТО.

Россияне постоянно обстреливают украинские населенные пункты, граничащие с Румынией. Учитывая это, власти страны решили подтянуть средства ПВО ближе к границе.

Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленные источники в обороне.

Как отмечают источники, Румыния перемещает противовоздушную оборону ближе к своим селам на Дунае, которые расположены через реку от Украины. Там российские беспилотники атаковали зерновые комплексы. Речь также об увеличении количества военных наблюдательных постов и патрулей в этом районе.

"Эти меры, а также развертывание четырех дополнительных истребителей F-16 США и расширение запрещенной для полетов зоны, являются признаком большой обеспокоенности Румынии и НАТО относительно того, что война в Украине может перекинуться на ее территорию", – отмечают в издании.

Известно, что Румыния построила два бомбоубежища на границе с Украиной, а гражданам приходят уведомления о потенциальной опасности. Однако это не всегда происходит эффективно из-за плохой связи.

Реакция Румынии и НАТО на атаки

В ночь на 26 сентября Россия атаковала паромную переправу через Дунай между украинской Орловкой в Одесской области и румынским городом Исакча. Прилёты зафиксировали жители Румынии. На видео виден момент падения дрона и слышны звуки взрывов.

В Министерстве обороны Румынии осудили атаки оккупационных войск на украинскую инфраструктуру, а в МИД подчеркнули, что война России против Украины коснулась Румынии.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: нет доказательств того, что атаки на страны Альянса целенаправленны.

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