На фоне саммита НАТО в Вильнюсе между советником Байдена и украинской представительницей возник спор

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля из-за отсутствия приглашения Украины в Альянс состоялся "напряженный разговор" между советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном и исполнительным директором Центра противодействия коррупции Дарьей Каленюк.

Об этом сообщает CNN.

На брифинге в столице США Каленюк эмоционально спросила Салливана о конкретике реформ, которых не хватает союзникам для приглашения Украины в НАТО.

"Пожалуйста, посоветуйте мне: что мне сказать сыну? Что президент Байден и НАТО не пригласили Украину в НАТО, потому что он боится России? Боитесь, что Россия проиграет? Боитесь победы Украины? Или о непубличных каналах связи с Кремлем, который является террористической организацией, чтобы добиться Минска-3 «Готовить ли сына в солдаты и воевать против россиян, когда через семь лет ему будет 18», — задала вопрос украинская представительница.

Салливан, в свою очередь, призвал граждан Украины противостоять РФ, указал на "огромный потенциал", который США передали Украине для такой борьбы, и напомнил о постоянной солидарности со стороны Вашингтона и других партнеров.

Он повторил слова президента США Джо Байдена, отметив, что глава "был четким и прямолинейным" в комментариях по Украине и НАТО, "и кое-что из того, что вы сказали в своих комментариях о мотивах, я думаю, было абсолютно необоснованным и неоправданным".

Взять Украину в НАТО сейчас – это втянуть весь Альянс в войну против РФ, напомнил он и посоветовал Каленюк "оставить инсинуации или подтексти за дверью, чтобы мы могли поговорить друг с другом добровольно".

Затем он указал ей, что "американский народ заслуживает определенной благодарности", но добавил, что "на самом деле несет это бремя народ Украины, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать его. И мы будем делать это, и я лично буду делать это каждый божий день”.

Напомним, в Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас будет "означать войну с РФ", а они поддерживают политику осторожности и безопасности в Альянсе.

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