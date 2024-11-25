На фоне удара "Орешником" в Польше сделали новое заявление об уничтожении целей над Украиной

Основные дебаты относительно сбития российских целей ведутся о том, распространяется ли право на самооборону только на воздушное пространство Польши или на территорию соседнего государства.

Глава МСЗ Польши Радослав Сикорский прокомментировал недавний российский удар по Украине "Орешником". Он также высказался по поводу сбития целей над Украиной средствами стран НАТО.

Свои заявления Сикорский сделал в интервью "Голосу Америки".

Как заявил польский министр, если та российская баллистическая ракета, атаковавшая Днепр, была межконтинентальной, то с одной стороны это свидетельствует об эскалации, а с другой – это проявление отчаяния, потому что президент РФ Владимир Путин не может выиграть войну.

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Сикорский заявил о признаках того, что российская экономика переживает стресс. В то же время поступают сообщения о дезертирстве российских военных. И, по словам министра, вовлечение в боевые действия наемников из КНДР не является проявлением силы.

Политик напомнил, что Польша, Литва, Румыния неоднократно становились жертвами российских ракет и дронов, которые, вероятно, теряли контроль и падали на территории этих государств. Так, одна из крылатых ракет упала в 10 км от дома самого Сикорского. Случалось, что российские ракеты пересекали польское воздушное пространство для атак на украинские города на западе страны.

"Нет никаких сомнений с военной и юридической точек зрения, что когда эта штука оказывается в нашем воздушном пространстве, мы имеем право ее сбивать", — подчеркнул глава МИД Польши.

В то же время он отметил, что когда Польша делает это над своей территорией, существует угроза, что обломки приведут к разрушениям или убьют кого-то.

Сикорский объяснил, что основные дебаты по сбитию российских целей ведутся о том, распространяется ли право на самооборону только на воздушное пространство Польши, или на территорию соседнего государства, особенно когда оно само просит сбивать ракеты в его небе. Министр сообщил, что обсуждал этот вопрос с коллегами из НАТО летом, однако никаких решений тогда не приняли.

"Мы действительно хотим действовать как Альянс, потому что у нас есть интегрированная противовоздушная система и интегрированная радиолокационная система", – добавил Сикорский.

Напомним, в середине ноября глава Генштаба Вооруженных сил Польши Вячеслав Кукула заявил, что его государство не будет сбивать российские ракеты и дроны в небе над Украиной.

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