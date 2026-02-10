На фоне угрозы со стороны РФ: Франция начинает масштабные военные учения

Флаг Франции

Франция начала свои крупнейшие военные учения со времен Холодной войны в воскресенье. Страна развернула 12 500 военнослужащих в рамках трехмесячных учений, разработанных для подготовки к высокоинтенсивным боевым действиям в Европе.

Об этом пишут Euronews.

Что известно об обучении

В учениях "Орион-26", которые продлятся до 30 апреля, примут участие 25 кораблей, включая авианосец "Шарль де Голль", 140 самолетов, 1200 беспилотников и войска из 24 стран.

Французское министерство вооруженных сил назвало обучение «Орион-26» «важным событием во французской оперативной подготовке к сценариям высокой интенсивности», направленным на подготовку сил к «сложным ситуациям в многочисленных, разнообразных и противоречивых условиях».

С апреля учения будут проходить под командованием НАТО, чтобы проверить способность европейских армий работать вместе.

В учениях принимают участие три бригады, 2150 тактических машин и 40 вертолетов, а также компоненты кибер- и космической войны.

Французские и натовские войска будут имитировать развертывание на открытой местности, контратаки и преодолевать естественные препятствия, включая реки Сена и Обь, с боевой стрельбой.

Цель учений – проверить способность Франции возглавлять многонациональную коалицию и обеспечить эффективную работу цепей передачи и логистики в условиях высокоинтенсивных боевых действий.

«Обучение особенно важно в контексте, когда участие в конфликте высокой интенсивности может стать реальностью», — отметили в Министерстве вооруженных сил Франции.

Речь идет, в частности, о тренировках французских резервистов из всех вооруженных сил, а также обучении по кибервойне в виртуальных сетях и в космосе.

Среди союзных стран Франции, участвующих в учениях, есть Япония, Швейцария, Марокко и США.

Эти учения проходят на фоне предупреждения генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия может напасть на альянс в течение пяти лет.

"Мы - следующая цель России", - сказал Рютте.

Такой подход оправдан, ведь операции гибридной войны со стороны РФ распространены по всей Европе, а полномасштабное вторжение в Украину продолжается уже четвертый год.

Напомним, европейские члены НАТО активизируют подготовку к возможной агрессии со стороны России. Там считают, что США могут снизить свое военное присутствие в регионе.

Как сообщает Bloomberg, на учениях Steadfast Dart 2025 в Румынии европейские войска отрабатывали оборону под французским командованием преимущественно без участия американских сил, что стало иллюстрацией возможного сценария самообороны Европы.

Часть американских подразделений уже начала вывод из баз в странах Восточной Европы, что вызывает беспокойство среди европейских союзников. Европейские военные пытаются убедить Вашингтон не снижать присутствие, но вместе с тем готовятся принимать оборону самостоятельно в случае нападения.