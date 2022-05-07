На фоне войны России против Украины Китай делает выводы по захвату Тайваня – директор ЦРУ

На фоне войны России против Украины Китай делает выводы по захвату Тайваня – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что наблюдая за войной, которую развязала Россия против Украины, власти Китая делают выводы относительно своих планов на захват Тайваня.

"Очевидно, что китайское руководство пытается тщательно выявить уроки, которые они должны извлечь из Украины по поводу своих собственных амбиций на Тайване", — сказал Бернс.

Об этом пишет CNN.

Глава ЦРУ добавил, что трехмесячные результаты войны России против Украины не подорвали намерений китайского лидера Си Цзиньпиня получить контроль над Тайванем. Но это повлияло, прежде всего, на то, когда власти КНР будут готовы осуществить свой план.

Заметим, что Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и намерен вернуть ее в свой состав.

Напомним, 6 мая Китай запустил 18 своих самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня. Военно-воздушные силы этого государства поднялись в воздух для защиты.

Перед этим премьер Японии Фумио Кисида заявил, что подобная украинской война может развернуться в Восточной Азии, если государства-региональные лидеры не будут действовать для поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

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