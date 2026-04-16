Гадалка. Иллюстративное изображение

На фоне затянувшейся войны против Украины и экономической нестабильности в России растет интерес к мистике и оккультным практикам. В поисках «психологической поддержки» россияне все чаще обращаются к гадалкам, экстрасенсам и «ведьмам».

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные социологов.

Согласно опросам, около 85% россиян хотя бы раз прибегали к магическим практикам. Почти половина верит в существование людей со сверхспособностями — против менее трети в 2019 году.

Социологи связывают рост интереса к мистике с тревожностью, вызванной геополитической ситуацией и войной, которую развязал Кремль в Украине.

На потребительском рынке РФ за последний год резко выросли продажи амулетов, хрустальных шаров и оберегов. В специализированных магазинах отмечают высокий спрос на «защитные» камни, такие как черный обсидиан.

Популярность набирают и тематические заведения: бары с гаданиями на таро и «магической» атмосферой привлекают посетителей, которые ищут «помощи».

Рост интереса к оккультизму происходит несмотря на критику Русской православной церкви, которая выступает против подобных практик, называя их «дьявольской силой».

Российские законодатели также предлагают запретить рекламу эзотерических услуг, опасаясь мошенничества и эксплуатации уязвимых граждан.

Несмотря на это, спрос на мистику в государстве-агрессоре продолжает расти, поскольку другого способа справиться с неопределенностью и стрессом россияне не имеют.

