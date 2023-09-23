На фоне войны в Украине: Британия больше года проводила тайные переговоры с РФ - Sky News

Британские чиновники вели тайные переговоры с представителями Кремля. В них, в частности, речь шла о глобальной безопасности на фоне войны в Украине.

Об этом пишет Sky News.

Как передает издание, тайные встречи проходили в разных местах, среди них - Вена и Нью-Йорк.

"Британия не вела никаких активных мирных переговоров, направленных на дипломатическое урегулирование войны на территории Украины. Информацию также подтвердил высокопоставленный британский дипломат, принимавший участие в некоторых из этих встреч", - говорится в сообщении.

Представитель Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития отметил, что встречи с официальными лицами якобы действительно проходили, однако лишь тогда, когда они были "абсолютно необходимыми".

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Утверждение о том, что дискуссии касались переговоров о прекращении войны на территории Украины, он отверг.

Ранее мы сообщали, что когда президент России Владимир Путин приказал в апреле 2022 года заблокировать удерживаемый украинскими войсками комбинат "Азовсталь", небольшая группа из представителей Украины и РФ начала тайные переговоры о прекращении осады.

Накануне экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил о необходимости уже начать формировать контактную группу, которая будет готовить предстоящие переговоры между Украиной и РФ по завершению войны, но начало переговоров может определить только Киев.

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