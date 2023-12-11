На фоне войны в Украине и Израиле: сколько региональных конфликтов разворачивается в мире в 2023 году

По всему миру происходят пограничные столкновения.

В мире в 2023 году произойдет 183 региональных и локальных конфликта.

Об этом идет речь в ежегодном исследовании вооруженных конфликтов Международного института стратегических исследований в Лондоне, пишет Bloomberg.

Ближневосточный конфликт в секторе Газа играет "губительную роль". Развертывающиеся конфликты, в частности, поддерживаются деструктивными крупными государствами.

Хотя миру не грозит большая война, напряжение растет особенно между США и Китаем.

Президент России Владимир Путин разделяет это заблуждение. Его вторжение в Грузию 2008 года, Крым 2014 и теперь материковую Украину свидетельствуют о его полном восприятии рисков межгосударственного насилия.

Также читайте Словацкие перевозчики возобновляют блокировку украинских фур на границе – подробности

Любая перспектива решения борьбы должна зависеть от того, что Киев получит гарантии безопасности, которые обеспечат будущую территориальную целостность Украины от внешней агрессии.

По всему миру происходят пограничные столкновения, из которых попытка России захватить Украину – самая разрушительная.

"Ускоряющийся климатический кризис продолжает действовать как мультипликатор как коренных причин конфликтов, так и институциональных слабостей в нестабильных странах", — говорится в исследовании.

При этом интенсивность конфликтов растет из года в год. В последнем исследовании количество погибших увеличилось на 14%, а количество насильственных событий – на 28%.

Напомним, в ночь на 11 декабря Россия атаковала Украину в баллистическими ракетами и ударными "шахедами". Под ударом оказались Киев и южные области.

Читайте ведущие новости дня: