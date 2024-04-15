На фоне войны в Украине владелец старого танкового завода в Чехии стал миллиардером

Ранее заброшенный завод на окраине чешского города Штернберк чинил военные машины, брошенные нацистами после Второй мировой войны. Теперь он является частью комплекса, производящего оборудование для войны в Украине, и сделал своего владельца миллиардером.

Об этом пишет Bloomberg.

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Завод Excalibur превращает ржавые советские танки в полноценные боевые единицы. Бизнес, которым руководит Михал Стрнад, получил самый большой спрос со времен окончания Холодной войны.

Для некоторых война – это прибыль. Расходы на оборону Европы в этом году подняли акции производителей современной военной техники, таких как немецкий Rheinmetall AG, до рекордных значений.

Однако и для компании Михала Стрнада появилась важная и прибыльная работа. Завод является крупнейшим и наиболее прибыльным компонентом Czechoslovak Group AS или CSG. По данным компании, в прошлом году доход подскочил до 1,73 миллиарда евро (1,9 миллиарда долларов), что более чем втрое превышает показатель 2021 года.

"Даже если война закончится завтра, понадобятся годы, чтобы пополнить пустые запасы, не говоря уже о тенденции к увеличению затрат на оборону и наращиванию производства. Я уверен, что еще долго будет высокий спрос", — сказал Стрнад.

По его словам, компания производит собственные боевые машины, а также гражданские и военные грузовики и имеет полный портфель заказов на многие годы.

Отец Стрнада, Ярослав, основал Excalibur в 1995 году. Он купил списанные советские танки и другую технику у будущих членов НАТО в Восточной Европе с планом превратить их в металлолом для получения прибыли. Но он обнаружил преуспевающий рынок запасных частей и подержанных боевых машин в таких местах, как Африка.

С того времени Excalibur отремонтировал тяжелую военную технику, включая около 300 основных боевых танков Т-72. Около 100 из них погрузили на поезда и вместе с артиллерийскими снарядами отправили в Украину. Производство тяжелых боеприпасов CSG выросло более чем в 10 раз с начала войны в Украине, а его рабочая сила почти втрое увеличилась до 10 000 человек на предприятиях в восьми странах.

Михал Стрнад стал единоличным владельцем CSG в 2018 году, когда ему было около 20 лет. Согласно Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет не менее 5 миллиардов долларов, а его компания является одним из самых быстрорастущих производителей оружия в Европе.

Компания строит новые сборочные цеха в трех европейских странах. Планы расширения появились на фоне углубления беспокойства по поводу ситуации из-за серьезной нехватки боеприпасов для Украины.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова похвалила местную оборонную промышленность за "важную роль в поддержке Украины с начала российской агрессии", но не называла конкретные фирмы.

Напомним, в начале марта Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины. Позже премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что инициативу Праги уже поддержали 20 стран. Кроме того, Чехия решила увеличить свой вклад в закупку снарядов для ВСУ.

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