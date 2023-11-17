На фоне выборов: Подоляк ответил, может ли быть у Путина преемник

Советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о предполагаемых претендентах на кресло президента РФ.

Об этом Подоляк сказал в интервью 24 каналу.

Кандидаты на пост президента РФ

По его словам, вероятными кандидатами могут быть Дмитрий Медведев, Николай Патрушев или его сын Дмитрий.

"Медведев принадлежит к категории шутов. Он давно выполняет эту функцию, но даже с этим не может справиться. Медведев будет выполнять функцию шута до конца. Сегодня даже в России к нему немногие относятся положительно", — говорит советник ОП.

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Он убежден, что бывший президент страны-агрессора ни на что не влияет и не принимает никаких решений.

"Все ошибаются, когда думают, что после Путина может быть некий преемник, который будет управлять так, как это делал диктатор. Это был заговор элит", — рассказал Подоляк.

Заговор элит

По его словам, российским президентом и его "политбюро" была построена конкретная политическая конструкция, обладающая своими свойствами.

"Для того чтобы эта конструкция продолжала работать, нужна фигура уровня Путина. Преемник главы России должен быть настолько харизматичным, пассионарным лицом, чтобы все боялись нарушить внутренние элитные договоренности, которые были сделаны еще при Путине", — добавил Подоляк.

Между тем, по его мнению, Патрушев-младший не такое лицо.

"Ему не хватает харизмы. Он не является влиятельным лицом для политических элит. Старший Патрушев – возможно, хотя даже вызывает вопросы, а младший – это вообще фикция", — отметил советник главы ОПУ.

По его мнению, как изменится сердцевина системы, элиты предложат переписать свой внутренний договор. Мол, давайте по-новому договариваться по поводу того, кто и какие будут иметь права. Чтобы ускорить это, нужно разрушить базовый миф о том, что Путин – это смелый, влиятельный человек, который контролирует все процессы. Это то, что не до конца сделал Евгений Пригожин.

В целом советник ОП добавляет, что Россия является непобедимым государством с мощной армией и ВПК. Над этим сейчас успешно работает Украина. Следовательно, осталось закончить первую часть и втянуть Россию во внутренние склоки.

Добавим, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий президент должен быть "таким же", как Владимир Путин.

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