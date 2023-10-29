На фоне выборов: разведка Британии озвучила новые методы кремлевской цензуры

Кремль хочет еще больше подавить негативные взгляды на "специальную военную операцию".

В РФ путинский режим ужесточает цензуру на фоне предстоящих президентских выборов.

Об этом говорится в новом отчете разведки Британии в соцсети Х.

Как отмечают британские разведчики, это показывает очередной шаг по ограничению информационного пространства в РФ.

В частности, в середине октября Министерство образования и науки России приказало университетам избегать открытого обсуждения каких-либо "негативных политических, экономических и социальных тенденций" в РФ.

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"Вполне вероятно, что Кремль хочет еще больше подавить негативные взгляды на "специальную военную операцию" в преддверии предполагаемой кандидатуры президента Владимира Путина на переизбрание в марте 2024 года", — говорится в своде.

17 марта 2024 года в России должны пройти президентские "выборы". Конечно, это никакие не настоящие выборы, потому что свободное волеизъявление там – уже давно анекдот. Однако Кремль активно готовится.

Российскому диктатору Владимиру Путину предстоит показать какие-либо успехи перед президентскими выборами. Поэтому любое незначительное продвижение кафиров будут транслировать как победу.

Добавим, что до президентских выборов в России диктатор Владимир Путин вряд ли объявит еще одну мобилизацию.