На фоне выборов: разведка Британии озвучила новые методы кремлевской цензуры

Кремль хочет еще больше подавить негативные взгляды на "специальную военную операцию".
В РФ путинский режим ужесточает цензуру на фоне предстоящих президентских выборов.
Об этом говорится в новом отчете разведки Британии в соцсети Х.
Как отмечают британские разведчики, это показывает очередной шаг по ограничению информационного пространства в РФ.
В частности, в середине октября Министерство образования и науки России приказало университетам избегать открытого обсуждения каких-либо "негативных политических, экономических и социальных тенденций" в РФ.
"Вполне вероятно, что Кремль хочет еще больше подавить негативные взгляды на "специальную военную операцию" в преддверии предполагаемой кандидатуры президента Владимира Путина на переизбрание в марте 2024 года", — говорится в своде.
17 марта 2024 года в России должны пройти президентские "выборы". Конечно, это никакие не настоящие выборы, потому что свободное волеизъявление там – уже давно анекдот. Однако Кремль активно готовится.
Российскому диктатору Владимиру Путину предстоит показать какие-либо успехи перед президентскими выборами. Поэтому любое незначительное продвижение кафиров будут транслировать как победу.
Добавим, что до президентских выборов в России диктатор Владимир Путин вряд ли объявит еще одну мобилизацию.