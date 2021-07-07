На фоне вывода войск США в Афганистане заявили о критической военной ситуации

Началась якобы решающая фаза.
Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил о критической военной ситуации в стране. Обострение ситуации началось на фоне вывода из Афганистана американских военных сил и их союзников по НАТО. Боевики "Талибана" активизировали боевые действия.
Об этом сообщает Interfax.az.
"Мы признаем, что война бушует в Афганистане и военная обстановка в стране крайне чувствительна. Война вступила в решающую, критическую фазу", — сказал министр.
Напомним, что США уже вывели большую часть своих войск из Афганистана и передали в распоряжение 6 баз.
Стало известно, что с авиабазы Баграм в Афганистане, которая играла ключевую роль последние почти 20 лет, вылетели последние военные США и НАТО.
В администрации президента США Джо Байдена планируют вывести американские войска из Афганистана до конца августа 2021 года.