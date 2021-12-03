Чехия направит военных в Польшу

Скорее всего, чешские солдаты будут помогать полякам охранять пограничный забор и подъездные дороги.

На фоне затяжного миграционного кризиса на границе с Беларусью Польша согласилась на помощь Чехии. Для охраны польской границы Чехия направит своих солдат.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны Чехии сообщает издание Ceske Noviny,

Отмечается, теперь начнутся переговоры по конкретным вариантам того, как Чешская Республика может помочь Польше справиться с миграционным кризисом. По словам премьер-министра Андрея Бабиша, чешское правительство готово вести переговоры с поляками о конкретной форме помощи, в частности, могут предоставить военных. Однако, как отмечают, для использования армии потребуется согласие парламента.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил на брифинге в пятницу, что чешские солдаты, скорее всего, будут помогать полякам охранять пограничный забор и подъездные дороги.

Напомним, на территории Польши с начала миграционного кризиса на 1 декабря польские службы зафиксировали восемь случаев гибели мигрантов.

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